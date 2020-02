Lohen perkuujätteillä ajetaan biodieselautoa

RUOKA on merkittävässä roolissa maakunnan elinkeinorakennetta tarkastellessa, sillä yritysten toimipaikoista joka viides on ruokasektorilla. Ruokasektori on aluetaloudellisesti varsin merkittävä, sillä ala työllistää noin 5 000 henkilöä, liikevaihdon ollessa 930 miljoonaa euroa.

Ruoka-alan uudistumiselle, elinvoimaisuudelle ja kasvulle halutaan nyt luoda entistä paremmat edellytykset. Aiheeseen on tarttunut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu-XAMK, joka lähtee rakentamaan Etelä-Savon alueelle ruoka-alan kehittämisohjelmaa yhteistyössä yrittäjien ja alan kehittäjien kanssa.

Puumalassa yrityskäynnit aloittanut Xamkin TKI-asiantuntija Eetu Karhunen vieraili viime viikolla Puumalan Lohessa tapaamassa yrittäjä Timo Hagmania. Vapaamuotoisessa keskustelussa käytiin läpi esimerkiksi yrityksen tulevaisuuden suuntauksia ja kehitettäviä osa-alueita sekä kalateollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä kiertotaloutta ja ilmastonmuutosta silmällä pitäen.

Tiesitkö, että kalan suolista voidaan tehdä biodieseliä tai bioetanolia ja siitä jäljelle jäävästä aineksesta pystytään ottamaan mädätyslaitoksella vielä kaasukin talteen?

Printtilehteen oli livahtanut ajatusvirhe, joka koski tuotantoeläinten rehukerrointa. Tuotantoeläimistä kala hyödyntää rehun kaikista tehokkaimmin. Jokaista syötettyä sataa rehukiloa kohti saadaan 56 kiloa syöntikelpoista kalanlihaa, kun vastaava suhde on broilerilla 22 kiloa.

Suurten lohikalojen tuotannossa rehukerroin on 1-1,2 ja esimerkiksi broilerin tuotannossa 1,7-2. Kun kalan ruoaksi käytetään reilu kilo rehua, kala kasvaa sillä noin kilon. Vastaavasti broilerin on syötävä rehua 1,7-2 kiloa, ei sentään kuitenkaan 22 kiloa, kuten lehteen oli lipsahtanut. Eli mitä alhaisempi rehukerroin, sitä tehokkaampi on rehun hyötysuhde.