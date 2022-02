Kirkkolaki mahdollistaa kirkosta eronneen toimimisen luottamushenkilönä

Seurakuntaliitosta saatetaan puida vielä oikeusteitse

Puumalan seurakunnan entinen talouspäällikkö Unto Pasanen ja entinen kunnanjohtaja Matias Hilden tekivät viime viikolla taustatyötä, miettien valitusmahdollisuutta hallinto-oikeuteen kirkkohallituksen päätöksestä, jolla Puumalan seurakunta yhdistetään Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan vuoden 2023 alussa.

Kirkkohallituksen täysistunnon päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa valitusoikeuden tiedoksiannosta. Valitusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa eli tässä tapauksessa Puumalan seurakunta.

Pasanen ja Hilden keskustelivat valitusmahdollisuudesta kirkkovaltuuston puheenjohtajuuden jättäneen ja protestiksi kirkosta eronneen Anne Kietäväisen kanssa sekä muutaman kirkkoneuvostoon kuuluvan jäsenen kanssa. Valitus pitää lähteä kirkkoneuvoston päätöksellä.

Kirkkoneuvoston on tarkoitus kokoontua keskiviikkona 9.helmikuuta. Kirkkoneuvoston jäsen Eero Lappalainen on lähettänyt seurakunnalle kirjeenä vaateen, että valitus otetaan mukaan asialistalle.

-Jos kirkkoneuvosto päättää valittaa päätöksestä, se on melkein ainut asianosainen, jolla tämä asia etenisi, sanoo Unto Pasanen.

Valituksen kannalla olevalla ryhmällä oli vielä alkuviikosta epäselvyyttä siitä, onko Kietäväinen lakipykälien mukaan kirkkovaltuuston puheenjohtaja edelleen siihen asti, kunnes valtuusto vapauttaa hänet virallisesti tehtävästä.

-Muuten minulla ei ole mitään intressiä palata puheenjohtajan paikalle, mutta haluamme saada tämän valitusasian läpi, sanoi Kietäväinen maanantaina.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana ja koollekutsujana toimiva va. kirkkoherra Olli J. Vuoristo-Watia on ollut siinä käsityksessä, että luottamustehtävä päättyy välittömästi kirkosta eroamiseen, vaikka se todettaisiin vasta myöhemmin toimielimen kokouksessa. Samaa mieltä oli myös maanantaina jututettu piispan avustaja Kalervo Pöykkö, joka totesi vaalikelpoisuuden ja luottamustoimen lakkaavan, kun eropyyntö on jätetty.

Näin ollen esimerkiksi Kirsi Sarvea ei myöskään kutsuttu enää kirkkoneuvoston kokoukseen sillä perusteella, että hän on eronnut Puumalan seurakunnan jäsenyydestä.

Sarven asiaa hoitanut Hilden osoitti Vuoristo-Watialle laatimassa kirjelmässään, että seurakunnan luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuden menettämisestä ja luottamustoimen päättämisestä koskevat säädökset uudistettiin vuonna 2014 ja ne vastaavat kuntalain vastaavia säädöksiä. Lain mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Lisäksi luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön.

Näin ollen Vuoristo-Watia on lakipykälien valossa omavaltaisesti pidättänyt Kietäväisen, Sarven ja useita muita luottamustoimen hoitamisesta. Virheellinen ja lainvastainen toimi tarkoittaa myös sitä, että kirkkoneuvoston tuleva kokous järjestettäisiin lainvastaisesti ja esittelystä tapahtuvat myöhemmin tehtävät kirkkovaltuuston päätökset syntyisivät virheellisessä järjestyksessä.

-Kirkossa on laajasti ollut varmuus siitä, että luottamustehtävä päättyy välittömästi kirkosta eroamiseen, vaikka se todettaisiinkin toimielimen kokouksessa vasta myöhemmin. Vallinneen käsityksen mukaan oikea menettely on ollut se, että eronnutta ei kutsuta luottamuselimen kokoukseen, vaan tilalle kutsutaan varajäsen. Olen Puumalan kirkkoneuvoston kokoonkutsujana toiminut tämän mukaisesti ja menettelyni on osoittautunut vääräksi, totesi Vuoristo-Watia tiistaiaamuna.

Vuoristo-Watia pyytää väärää toimintaa anteeksi ja kiittää Hildeniä asiantuntevasta huomiosta kirkkolain 23 luvun oikeassa tulkinnassa.

-Se paljasti myös kirkkolakiin kirkolliskokouksessa jääneen ”valuvialta” näyttävän seikan, jonka mukaan kirkosta eronnut voikin toimia vielä seurakunnan luottamushenkilönä. Tämä on ymmärretty vasta eilen kirkon sisällä.

Vuoristo-Watia kiittää Hildeniä myös siitä, että asia tuotiin esiin tahdikkaasti ja kärsivällisesti. Hän uskoo, että yhteistyön tie on paras kaikkien kannalta.

-Selvitän tänään, voidaanko ja onko edes järkevää pitää kirkkoneuvoston kokous huomenna vai siirretäänkö se suosiolla 16. helmikuuhun.