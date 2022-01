Ohjeiden suhteen odottavassa tilassa

Etelä-Savossa kolmannen rokotteen on saanut nyt noin puolet väestöstä. Siitä huolimatta koronan tartuntaluvut jatkavat kasvuaan ja koko Suomessa uusia tartunnan saaneita on nyt kirjattu jo yli 14 000. Etelä-Savossa taas on pelkästään kuluvalla viikolla kaksi todettu 217 koronavirustartuntaa.

Omekron-variaatio tarttuu herkästi ja kansallisten linjausten ja ohjeiden suhteen ollaan nyt odottavassa tilassa. Esimerkiksi karanteenien ohjeistus muuttuu minimissään viisipäiväiseksi. Ihmisiä harmittavat jatkuvat muutokset ohjeistuksissa.

Puumalassakin tilojen sulkemiseen velvoittava määräys jatkuu ja kansalaisopisto jatkaa etäopetuksessa aikuisten opetuksen osalta.Etäopetus koskee vain osaa ryhmistä, missä etäopetus on mahdollista järjestää ja muutoin aikuisten opetus on tauolla.

Hurjan leviämisnopeuden vuoksi Essotessa otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa pandemian aikana positiivisten testitulosten tekstiviesti-ilmoitukset.

– Tähän asti olemme ilmoittaneet positiivisista tuloksista soittamalla. Nyt tartuntoja tulee niin paljon, että on nopeinta lähettää tekstiviesti myös positiivisesta tuloksesta, jotta tieto eristyksen alkamisesta saadaan nopeasti ihmisille. Jäljityksemme soittaa kyllä sitten myöhemmin perään, terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä taustoittaa.

Koronaministeriryhmä neuvotteli torstaina siitä, suljetaanko baarit, pubit ja muut pääasiallisesti anniskeluun keskittyvät ravintolat väliaikaisesti kokonaan. Asia on kesken ja neuvotteluita jatketaan perjantaina.

Uusia kuolemantapauksia on kirjattu 12, joista ensimmäinen lapsikuolema eilen Laihialla. Alakouluikäinen lapsi kuului koronariskiryhmään. Kaikkiaan Suomessa on kuollut koronavirukseen liittyvään tautiin yhteensä 1 700 ihmistä. Sairaalahoidossa on nyt noin 700 henkilöä koko Suomessa.

KOMMENTTI

Maalaisjärkeä ja matematiikkaa

Hallituksen soisi nyt miettivän koronan hoidossa myös taloutta, sillä loputon velkaantuminen monella rokotetulla ihan perus ”miesflunssana” podetulla taudilla täytyy olla myös hintalappu. Mielestäni tilanne on nyt hieman eri, kuin ennen rokotuksia, täysin tuntemattoman edessä.

Suositus tökkiä koululaisten nenää kotona kaksi kertaa viikossa pikatestillä maksaisi viikossa noin kahdeksan miljoonaa euroa ja neljässä viikossa noin 30 miljoonaa euroa. Puumalan tasolla kustannukset olisivat noin 800 euroa viikossa.

Mahdollisen ravintoloiden täyssulun tuomia tappioita ei kukaan osaa edes laskea. Tällaisia kuitenkin suunnitellaan nyt. Pelkästään aukiolorajoituksetkin saavat aikaan aina jonkun yrityksen putoamisen pois pelistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön Long covid -työryhmä on saanut myös kovaa kritiikkiä osakseen.

Tutkimusryhmän pääväittämiä oli, että pitkäkestoinen koronatauti ilmenee noin joka toisella aikuisella koronatartunnan jälkeen. Kansainväliset tahot ovat kritisoineet tätä väittämää suomalaisten ja jopa maailman petkuttamisena. Ensimmäinen ongelma oli vertailuryhmän puuttuminen. Toinen ongelma kaikenlaisen, myös kestoltaan erilaisen oireilun niputtaminen yhteen. Kolmanneksi on arvosteltu rokotteiden jättämistä huomiotta. Suurin osa raportin pohjana olleista tutkimuksista on tehty ennen kuin rokotteet olivat käytössä.

Nyt viimeistään pitäisi ottaa maalaisjärki käteen, tai mieluummin sinne päähän ja lopettaa ihmisten pelottelu. Rokotettuna tämä tauti on kohdattavissa pelotta, kuten muutkin sairaudet tässä maailmassa. Vain pienellä osalla tauti on hengenvaarallinen ja siksi koko maailma suojaa varotoimin riskiryhmiä. Se on inhimillistä ja oikein, mutta kaikella on rajansa, mitä yhteiskunta kestää. Myös yrittäjien kuten muidenkin voimattomuus jatkuvien muutosten kourissa on raskasta. Onko kukaan tullut miettineeksi, että yrittäjän tilipussi ei ole koskaan yhtä paksu ja se on erittäin altis yhteiskunnassa tapahtuville muutoksille?

Linja-autoliikenne ajetaan alas tällä toiminnalla lähes kokonaan, vaikka julkista liikennettä piti ilmastonmuutoksen vallitessa lisätä ja tukea. Nyt se ei vaan enää kannata ja kohta ei tarvita edes bussipysäkkejä. Niistäkin taitaa tulla historiaa.

Jos suurimmalla osalla väestöstä koronatauti menee lähes normaalina flunssana, pitäisikö tätä tautia vihdoin alkaa katsoa silmästä silmään, kuten tavallista flunssaa? Pääkaupunkiseudun tartuntatautilääkärit vaativat jo muutama päivä sitten, että jatkossa koronaan sairastunutta kohdeltaisiin, kuin mihin tahansa muuhunkin hengitystieinfektioon sairastunutta.

Tiina Judén

päätoimittaja