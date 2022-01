Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa tänään keskiviikkona 12. tammikuuta ja jatkuu 18. päivään saakka. Ulkomailla äänestää voi 12.–15.1.2022.

Puumalassa voi ennakkoon äänestää kunnantalolla, Keskustie 14, maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 17:00 ja lauantaina ja sunnuntaina klo 10:00 – 14:00. Hurissalon kylätalolla, Hurissalontie 175, voi äänestää perjantaina 14.1.2022 klo 13:00 – 18:00. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.2022.

-Äänestämässä olisi varminta käydä jo ennakkoon, mikäli ei ole sairaana tai oireisena. Näin takaa sen, että pääsee äänestämään, jos sattuu olemaan vaalipäivänä sairaana, kehottaa hallintoasiantuntija Mervi Kelloniitty Puumalan kunnalta.

Äänestyspaikalle ei saa mennä sairaana, eikä oireisena. Vaalipäivänä ulkoäänestysmahdollisuus on niillä henkilöillä, jotka ovat infektiolääkärin määräämässä karanteenissa vaalipäivänä. Ennakkoäänestyksessä ei ole mahdollisuutta ulkoäänestykseen.

Etelä-Savossa on ehdolla 369 henkilöä, joista suurin osa on Mikkelistä. Puumalan omat ehdokkaat ovat: Airi Tella (kesk.), Katri Ajanto (liik.), Pentti Lautala (kok.), Olavi Kietäväinen (kd.) ja Unto Pasanen (kesk.). Paikallisista ehdokkaista kaikki on esitelty Puumala-lehden henkilöhaastatteluissa. Tämän päivän lehdessä esitellään vielä viimeiseksi ehdolle asettunut Katri Ajanto.

Lue koko juttu aluevaaleista 12.1. ilmestyneestä Puumala-lehdestä.