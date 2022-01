Koronarajoitukset tiukkenevat myös Puumalassa -kuntosali avataan kuitenkin tiistaina yksityishenkilöille

Urheiluhallin liikuntasali on suljettu 13.1.2022 saakka. Sulkeminen ei koske kuitenkaan vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattua toimintaa. Lisäksi liikuntasalia ja kuntosalia voi käyttää lakisääteiseen palvelujen tuottamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Kuva urheiluhallin liikuntaryhmästä syksyllä 2021, Tiina Judén

Puumalan kunta tiedottaa seuraavista rajoituksista.

Kansalaisopisto

Kansalaisopisto on etäopetuksessa 16.1.2022 saakka. Tarkemmat ohjeet opiskelijoille annetaan viikon 1 alussa.

Urheiluhalli ja kuntosali

Kaikki liikuntaryhmätoiminta on tauolla 13.1.2022 saakka.

Urheiluhallin liikuntasali on suljettu 13.1.2022 saakka. Sulkeminen ei koske kuitenkaan vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattua toimintaa. Lisäksi liikuntasalia ja kuntosalia voi käyttää lakisääteiseen palvelujen tuottamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Kuntosali on yksityishenkilöille avoinna 4.1.2022 alkaen siten, että kuntosalilla voi olla enintään 8 henkilöä kerrallaan. Turvaväleistä sekä käsi- ja yskimishygieniasta tulee huolehtia ja laitteet tulee desinfioida aina käytön jälkeen. Käytävillä ja pukuhuoneissa on yli 12-vuotiaiden käytettävä maskia. Kuntosalitoiminnassa luotamme jokaisen kuntosalilla kävijän omavalvontaan ja haluun toimia ohjeiden mukaisesti.

Nuorten kuntosaliryhmien toiminta jatkuu edelleen, näiden ryhmien sekä koululaisten ollessa kuntosalilla on kuntosali suljettu muilta käyttäjiltä. Tiedot nuorten ryhmistä löytyvät urheiluhallin nettisivulta https://puumala.fi/vapaa-aika/liikunta/urheiluhalli-2/

Pukuhuoneet ovat vain koululaisten käytössä ma-pe klo 8.55-15.00. Suosittelemme aikuisia käyttämään pukuhuoneita muutenkin mahdollisimman vähän.

Viikonloppuisin kuntosali ja pukuhuoneet ovat suljettuna siivouksen vuoksi klo 12.30-13.30.

Kuntosali on suljettu loppiaisena 6.1.2022.

Nuorisotalo

Nuorisotalo on avoinna normaalisti vuonna 2004 syntyneille ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjatulle toiminnalle.

Muun toiminnan osalta nuorisotalo on suljettu 13.1.2022 saakka.

Yhtenäiskoulu

Opetus jatkuu lomakauden jälkeen 4.1.2022 alkaen normaalisti lähiopetuksena.

6. luokkalaisille ja sitä vanhemmille suositellaan vahvasti maskin käyttöä.

Koulun ulkopuolisten henkilöiden (eli muut kuin koulun henkilökunta ja oppilaat) oleskelua koulun tiloissa ja pihalla vältetään koulun toiminta-aikaan.

Kirjasto

Puumalan kirjasto on osa Mikkelin seutukirjastoa ja noudattaa siten Mikkelin kaupungin ohjeistusta.

Kirjastolla tulee noudattaa turvavälejä, hyvää käsihygieniaa ja voimassa on vahva maskisuositus. Palveluaikana asiakkaalle annetaan maksutta maski pyydettäessä, jos asiakkaalta maski on unohtunut. Omatoimikirjasto on toiminnassa, koska myös omatoimiaikana pystytään terveysturvallisesti toimimaan/asioimaan.

Kirjastotiloissa ei 3.1. – 26.1.2022 järjestetä yleisötilaisuuksia, ei oteta ryhmäkäyntejä, ei pidetä lukupiirejä, satutunteja tms. ryhmien kokoontumisia kirjastotiloissa.

Kunnantalo

Kunnantalo on avoinna normaalisti. Etätyöpisteitä voi varata.

Kunnantalolla on vahva maskisuositus ja hyvästä käsihygieniasta tulee huolehtia.

Toimielinten kokoukset

Kokoukset järjestetään toistaiseksi pääsääntöisesti etäkokouksina.