Ulla-Maija Paavilainen valittiin Puumala-Seuran uudeksi puheenjohtajaksi

Puumala-lehteä kustantavan Puumala-Seura ry:n puheenjohtaja vaihtuu. Vuoden alusta tehtävän ottaa haltuun yhdistysasioiden ja journalismin sekä kirjallisuuden konkari Ulla-Maija Paavilainen.

Tänään kokoontunut syyskokous valitsi yksimielisesti nykyisen puheenjohtajan Hannu Koposen seuraajaksi kirjailija Ulla-Maija Paavilaisen, joka ei esittelyjä kaipaa.

Hän on tullut tunnetuksi viime vuosina elämäkertakirjoistaan, kuten vastikään kuolleen Kirsti Paakkasen Suurin niistä on rakkaus ja syyskuussa ilmestynyt Rohkeudella Elina Gustafsson.

Parhaillaan Puumala-Seuran uusi puheenjohtaja työstää elämäkertaa pukusuunnittelija Jukka Rintalasta. Teoksen nimi on Elämänviiva ja se ilmestyy huhtikuussa. Hänen kirjallisista teoksistaan iso osa syntyy Puumalan kakkosasunnolla, jossa Paavilainen viettää keskimäärin puolet vuodesta.

Me Naiset -ja Sport-lehden päätoimittajana pitkään toimineen Paavilaisen journalistin ura on kuitenkin lähtenyt vauhtiin paikallislehdestä.

-Aloitin paikallislehdessä. Olin kesätöissä kotiseutuni Ala-Satakunta-lehdessä, joka valittiin muuten juuri vuoden parhaaksi paikallislehdeksi.

Valmistumisen jälkeen hän työskenteli myös Pieksämäen lehdessä vuosina 1978-79. Olisivat halunneet minut vakituiseen työhön ja ihmettelivät, kun sanoin, että sinne en jää, Paavilainen nauraa.

Paavilainen on toiminut muun muassa Superpesiksen varapuheenjohtajana, Taitoluisteluliiton puheenjohtajana ja Liikunnaiset -verkoston puheenjohtajana. Opetusministeriön kustantamaan Liikunnaiset-verkostoon kuului 200 liikunnan pariin kuuluvaa vaikuttajaa.

-Paikallislehti on tärkein tiedonvälittäjä paikkakuntalaisille, paljon tärkeämpi kuin maakuntalehti. Kun posti tuo lehdet Helsingissäkin, luen ensin Puumala-lehden ja kun olen siskoni luona Satakunnassa, luen sen alueen paikallislehden. Kiinnostavimmat jutut löytyvät sieltä. Paikallislehti on tärkeä ja inhimillinen kontakti, sanoo Paavilainen.

-Tunnen Ulla-Maijan ja hänen taustansa ja uskon, että hänellä on kaikki edellytykset tähän luottamustehtävään. Hallituksen ja lehdentekijät tuntien sanoisin, että tästä on turvallista jatkaa. Talous on aina kaiken perusta ja se on nyt hyvällä mallilla, sanoo hallituksen puheenjohtajan tehtävän jättävä Hannu Koponen.

Koponen on toiminut puheenjohtajana neljä vuotta ja haluaa nyt antaa tilaa seuraajalleen, mutta jää edelleen hallitukseen.