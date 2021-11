Puumalan kunnan vetoomus Osuuspankki Suur-Savolle: pankkipalveluiden saavutettavuusongelma on ratkaistava

Puumalan kunta on antanut tänään seuraavanlaisen vetoomuksen paikallisen pankin säilyttämisen puolesta:

Osuuspankki Suur-Savo ilmoitti maanantaina 1.11.2021 lakkauttavansa Haukivuoren, Heinäveden, Hirvensalmen, Juvan, Mäntyharjun, Puumalan ja Sulkavan konttorit 31.3.2021 mennessä. Kassapalvelut loppuvat jo vuoden loppuun mennessä. Pankki perustelee päätöstä tahtotilalla panostaa asiakaspalveluun puhelimessa ja sähköisissä kanavissa. Lähimmät kassapalvelut löytyvät tämän jälkeen tunnin ajomatkan päästä Mikkelistä tai Savonlinnasta sekä vielä kauempaa Pieksämäeltä. Saavutettavuuden näkökulmasta ratkaisu kohtelee rajuimmin juuri Puumalan asiakaskuntaa.

Pankin tavoite verkkoasioinnin vahvistamisesta on ymmärrettävä, mutta päätös lakkauttaa kaikki lähipalvelut kaupunkien ympäryskunnista on raju ja sen vaikutukset ovat voimakkaat eri toimijaryhmissä. Puumalassa konttori on ollut auki yhtenä päivänä viikossa torstaisin ja kassapalvelut ovat palvelleet tuolloin 3 tuntia.

Pankin kassapalvelut ovat olleet erityisen tärkeitä yrittäjille sekä ikäihmisille ja yhdistysten toimijoille. Välitystilipalveluita tarvitsevat puolestaan sosiaalitoimen asiakkaat. On hyvä muistaa, ettei verkkopankkitunnuksien saaminen tai digilaitteiden hankkiminen ole kaikille mahdollista.

Käteinen raha on edelleen laillinen maksuväline, joten myös mahdollisuus käteisrahahuoltoon ja käteisen käyttämiseen tulee olla. Tästä myös muiden pankkien tulisi kantaa omaa vastuutaan – se on vastuuta hyvinvoinnista ja toimintaympäristöstä.

Päiväkassojen tilityksiä ohjataan yösäilöön sekä suorakuljetuspalveluihin. Yrittäjät arvioivat, että suorakuljetuspalveluiden hintataso on kova.

Pankkikonttorien lakkautus heikentää merkittävällä tavalla maaseutukuntien palvelurakennetta ja asiakkaiden itsenäistä suoriutumista arjessa.

Puumalan kunta esittää, että Suur-Savon Osuuspankki räätälöisi yhdessä kunnan ja paikallisten toimijoiden sekä mahdollisesti myös muiden pankkien kanssa mallin, jolla voitaisiin vastata käteis- ja neuvontapalveluiden kysyntään. Esimerkiksi OP Pohjois-Savo on kokeillut liikkuvaa konttoria ja erilaiset minikonttoriratkaisut on ollut myös laajemminkin OP:n ja Säästöpankin agendoilla. Nämä ovat vaihtoehto etenkin apuun verkkolaskujen maksamisessa.

Puumalan kunta lisäksi esittää, että kuntaan saataisiin TalletusOtto-automaatti sekä vaihtoraha-automaatti, jotka palvelisivat käteisrahaliikennettä.

Osuuspankki Suur-Savolla oli vuoden 2020 lopussa noin 115 000 asiakasta. Pankin arvolupauksen mukaan ”Toimintaa ohjaa vakaa arvopohja: ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. Perustehtävä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. Pankki toimii eettisesti kestävästi ja vastuullisesti. Tämä näkyy päivittäisissä asiakaskohtaamisissa, vastuullisissa päätöksissä sekä pitkäjänteisessä osallistumisessa maakunnan kehittämiseen. ” Osuustoiminnan luonteessa on ajatus jäsentensä hyvinvoinnin turvaamisesta, joten on perusteltua ajatella, että digimurroksen ajassa haetaan saavutettavuusratkaisuja eri toimijaryhmät huomioiden.

Puumalan kunta