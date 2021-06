Lintusalossa vietettiin tiejuhlaa, kun siihen saatiin viime kesänä uusi päällyste vuosien odottelun jälkeen. Koronatilanteen vuoksi tiejuhla jäi silloin pitämättä, mutta lauantaina Lintusalon koululle saapui uutta pikitietä pitkin noin 70 juhlijaa. Tilaisuus pidettiin ulkona.

-Tie on viimein saatu eli iso kiitos Puumalan kunnalle ja Ely-keskukselle sekä EU:lle, kun saatiin tähän rahoitus, totesi Puumalan Veskansan kylät ry:n puheenjohtaja Päivi Mäkikokkila.

Kunnanjohtaja Niina Kuuva totesi Puumalan olevan Väyläviraston ylläpitämällä maanteiden kuntokartalla erikoinen väriläikkä koko Itä-Suomessa.

-Viljakansaarentie ja Lohilahdelta Virmutjoelle johtava tie ovat ainoat huonompikuntoiset tiet. Siinä mielessä Puumalan tilanne on hyvä. Hienoa, että kantatie 62 on saatu kuntoon ja Juvalle menevää tietä on paikattu. Ne ovat tärkeitä sekä paikallisille että muille kulkijoille.

Kuuva piti tiehankkeen rahoitusmallia harvinaisena. Hän uskoo, että jos rahoitusta olisi jääty odottelemaan normaalilla edunvalvontatyöllä, odotusaika olisi ollut varmasti ainakin 20 vuotta.

Luet tapahtumasta lisää uusimmasta Puumala-lehdestä.