Tieliikennealue ei ole leikkikenttä

Nuorten autoilijoiden keskuudessa ilmennyt kevätvillitys jättää mustat raidat asfalttiin. Puumalassa on poltettu autonrenkaita asfalttipintaa vasten kumit ulvoen ja taajama-alueelle on levinnyt muutakin kuin pelkkä kitkerä käry ja paksu savupilvi. Renkaiden polttaminen yleisellä tieliikennealueella on aina rikos.

– Epäilen, että syynä on näyttämisen tarve. Kun tällaista tavataan, seuraukset kuljettajalle ovat huomautuksesta liikennevirhemaksuun ja sakkoihin tai jopa ajokieltoa, tapauksesta riippuen, sanoo Itä-Suomen Poliisilaitoksen Savonlinnan poliisiaseman liikenneryhmänjohtaja ylikonstaapeli Pekka Lötjönen.

Lötjönen muistuttaa, ettei tieliikennealue ole leikkikenttä.

-Siellä ei leiki lapset, eivätkä vanhemmat. Se on tarkoitettu turvalliseen liikkumiseen. Tällaisella toiminnalla voi aiheuttaa vaaraa muulle liikenteelle.

