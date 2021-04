Puumalan rokotusprosentti on maan kärkiluokkaa

Puumalan pieni kunta komeilee kärkisijoilla, kun puhutaan koronarokotteen jakamisesta suhteutettuna väestöön. Etelä-Savo on koronarokotusten ykkösenä 26 prosentin rokotusosuudellaan ja Puumalassa mennään jo yli tämän, sillä puumalalaisista jo 29,1 prosenttia on rokotettu. Siitä huolimatta kylillä kuuluu jupinaa ja Essote on saanut kiukkuisia ja epätietoisia puheluita.

Essoten ylilääkäri Eeva Björkstedt kertoo, että myös ulkopaikkakuntalaisia on rokotettu, jos he oleilevat pitkään Puumalassa, eikä heillä ole ollut tietoa paluusta vakituiselle kotipaikkakunnalleen.

-Epätietoisuus on varmaan yleinen ilmiö niin valtakunnallisesti kuin maailmalla. Rokotteita ja aikoja kun on rajallinen määrä. Rokotusaikoja avataan rokotemäärien mukaan ja tilanne vaihtelee päivittäin, Björkstedt sanoo.

Tämänhetkisen tiedon mukaan toukokuussa olisi tulossa enemmän rokotevolyymiä ja rokotetta voitaisiin tarjota jo melkein kaikille. Brörkstedt muistuttaa, että arvioihin pitää suhtautua varauksella, mutta Essotella valmistaudutaan jo napakkaan rokotustahtiin henkilöstön osalta. Se tarkoittaa myös priorisointia muulta kiireettömämmältä työltä.

-Toivon ihmisiltä kärsivällisyyttä, sillä haluamme auttaa ja palvella ja teemme niin paljon kuin pystymme ja ehdimme. Minulla on vahva usko, että syksyyn mennessä rokotukset on saatu vietyä läpi ja olemme ottaneet askeleen lähemmäs normaalia, Brörkstedt sanoo.