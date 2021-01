Puolueryhmät valmistelevat kuntavaaliohjelmia

Kevään kuntavaalit lähestyvät ja eri puolueryhmien vaalityö ja vaaliohjelmien valmistelut ovat alkaneet. Puolueet keräävät parhaillaan ehdokkaita listoilleen ja kyselyn perusteella uusia nimiä on jo allekirjoitettu. Osa nykyisistä valtuutetuista on ilmoittautunut jättäytyvänsä pois kunnallispolitiikasta. Monella syynä on pitkäaikainen toiminta luottamushenkilönä ja ikääntymiseen liittyvät asiat. Ehdokashakemusten jättöpäivä on 9. maaliskuuta, joten kunnallisista asioista kiinnostuneet ehtivät vielä hyvin ilmoittautua mukaan vaaleihin.

Vuoden ensimmäisessä Puumala-lehdessä kerrotaan tarkemmin vaaleihin liittyvistä valmisteluista sekä paikallisten puolueiden teemoista ja tavoitteista. Loppiaisen vuoksi perusjakelussa olevat lehdet jaetaan vasta torstaina, mutta varhaisjakeluasiakkaat saavat lehtensä normaalisti keskiviikkona. Digilehti on luettavissa jo keskiviikkona.