Yli 500 opiskelijaa pääsi opiskelemaan ammattia Esedun oppilaitoksiin

Puumalasta kotoisin oleva Vilma Kotro valmistui tänä keväänä kaksoistutkinnon suorittaneena ylioppilaana ja kampaajana. Kuvassa hän on kesätyössään vuosi sitten Juhanilan kampaajana. Kuva: Tiina Judén

Etelä-Savon ammattiopisto Esedulle valittiin opiskelemaan yhteishaun kautta yli 500 opiskelijaa Mikkeliin ja Pieksämäelle. Valinnan tulokset on ilmoitettu hakijoille Opintopolku-järjestelmän kautta. Lisäksi valituille opiskelijoille on lähetetty kirje, jossa on tietoa opiskelun aloittamisesta.

Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 25. kesäkuuta.

Varasijoilta valittaville opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta kirjeellä kesän aikana.

Yhteishausta vapaaksi jääneet paikat tulevat Esedulla jatkuvaan hakuun. Vapaita paikkoja voi tiedustella oppilaitoksen HakuPISTEestä sekä kesäkuun hakuinfopäivässä, joka järjestetään tänä kesänä poikkeuksellisesti Google Meetin kautta tiistaina 16.6. klo 9-15. Hakuinfopäivänä Esedun opinto-ohjaajat päivystävät myös puhelimitse.

Esedulla on jatkuvan haun lisäksi käynnissä myös haku valmentavaan koulutukseen Valmaan. Valmaan hakeudutaan opintopolku.fi-sivuston kautta. Hakuaika on 19.5.-21.7.2020.