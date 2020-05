Boulderointi koukuttaa

Tiesitkö, että Puumalan Hurissalossa on suosittu boulderointipaikka? Boulderointi on siis kiipeilyä, jossa ei käytetä varmistusvälineitä.

-Hurissalo on yksi Suomen legendaarisimmista boulderointipaikoista. Sinne tullaan kauempaakin kiipeilemään, koska kivenlaatu on hyvää ja pienellä alueella on paljon kiivettävää. Siellä on valtavan kokoisia siirtolohkareita, jotka ovat täydellisiä kiipeilyyn, sanoo Taipalsaarella asuva Paula Hakolahti.

Hurissalosta löytyy myös toinen suosittu köysikiipeilypaikka Tollonvuori.

Boulderointi on matalilla seinillä (4-5 m) sisätiloissa tai ulkona luonnonkivillä ja kallioilla tapahtuvaa kiipeilyä. Bouderointi ja köysikiipeily ovat kuitenkin eri asioita. Bouderoinnissa ei käytetä varmistusköysiä, vaan mahdollinen putoaminen tapahtuu toisen kiipeilijän ”spottauksen” avulla patjalle.

