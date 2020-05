Ruokaa suoraan veneisiin

Pasi Partasella on kehitteillä Sail in -toimintaa ja uusi mobiilisovellus.

Sail in ja Pick up -toiminta voisi ratkaista Ravintola Sataman jonotusongelman. Pasi Partanen on ehdottanut Puumalan kunnalle pikaparkkitoimintaa ravintola Sataman edessä.

-Suunnitelmissa on 15 minuutin ”parkkikiekkosysteemi”, jonka aikana veneilijä voisi hypätä satamaan hoitamaan asioita, hakemaan takeaway-ruokaa, tekemään toriostoksia tai muita hankintoja, Partanen kertoo.

Sky Bar -ravintolat on saanut Business Finlandilta 100 000 euroa yrityksensä kehittämiseen koronakriisin vuoksi. Sky Barilla on Puumalassa kaksi ravintolaa ja lomakylä. Lisäksi Partanen omistaa yhdessä sisarensa Hanne Lipon kanssa kolme ravintolaa Imatralta.

-Ajatus siitä, että veneet voisivat ottaa autokaistojen tavoin ruoka-annoksia suoraan satamasta, poistumatta itse veneestä, on itänyt minulla jo pitkään. Nyt Business Finlandin tuki mahdollisti sen, että saatiin pyörät pyörimään, Partanen iloitsee.

