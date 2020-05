Aku Hirviniemi hauskuuttaa seuraajiaan hupivideoilla

Näyttelijä Aku Hirviniemi on löytänyt näyttelemisen ilon uudestaan koronapysähtymisen kautta. Hänen tuottamaansa iloa eli Instagram-videoita on myös jaettu ilolla. Sketsinikkarilla on 312 000 seuraajaa Instagramissa ja korona-aikana on tullut jopa 20 000 seuraajaa lisää. Hupivideoita ja livemusiikkilähetyksiä seurataan historiallisesti poikkeuksellisena vappuna odotettavasti ennätysmäärä, sillä vappua vietetään tänä vuonna enimmäkseen kotona.

Normaaliarjessa taiteilijat ja näyttelijät joutuvat juoksemaan palkkapussin perässä pää kolmantena jalkana, eikä siinä aina ehdi tehdä sitä, mitä oikeasti haluaisi tehdä.

-Ihmisten viihdyttäminen ja hauskuuttaminen on se juttu, jota haluan tehdä. Jos saan jonkun nauramaan, se on tällaisena poikkeusaikana arvokkaampaa, kuin raha. Nauraessa erittyy endorfiineja ja dopamiinia eli mielihyvähormoneja. Niitä syntyy myös, kun autamme ihmisiä, käymme hyviä keskusteluja tai harastamme intiimejä asioita rakkaimpamme kanssa, Hirviniemi kuvailee.

