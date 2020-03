Jäät vaarallisen heikkoja, Saimaalle ei kannata enää mennä!

Auringon säteily on viime viikkoina haurastuttanut järvien jäitä. Vaikka osalla järvistä on vielä paksu jääkerros, suurin osa jäästä on vaarallisen haurasta puikkoontunutta teräsjäätä. Jään paksuuden perusteella ei voi enää arvioida sen kantavuutta. Etelä-Savon ELY-keskus muistuttaa, että vaikka jää aamulla voi vielä paikoin kestää kulkijan, päivän aikana auringon säteily haurastuttaa erityisesti ranta-alueita.

-Jäille ei ole enää mitään asiaa, sanoo Tanja Raivio.

-Sulat laajenevat niin paljon koko ajan, että turha haaveilla. Sitten pääsee vesille, kunhan jäistä päästään. Meillä jäi pari verkkoa veteen, mutta ne haetaan pois vasta sulan veden aikaan, toteaa Lieviskä-Sulkava alueella kalastava Tanja Raivio.

Lämpöiset ilmat ja parin päivän napakampi tuuli sulattaa lahdet nopeasti. Isommat selät alkavat olla jo pitkälti auki.

-Teräsjään paksuus alkaa pikkujärvilläkin jo hupenemaan vauhdikkaasti. Saimaalle ei missään nimessä kannata lähteä jäälle, jos niitä edes on. Ensi viikolla avataan maanantaina syväväylä, jolloin loputkin Saimaan jäät saavat varmasti kyytiä, sanoo Haapaselän eteläpäästä tavoitettu Lauri Kotsalainen.

Kotsalaisen mielestä edes pienemmille järville ei kannata enää mennä.

-Viime sunnuntaina kävin vielä Torikon jäällä, mutta sielläkin oli muutamaan päivään jäät huvenneet aika paljon.