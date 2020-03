Puumalan seurakunta keskeyttää suuren osan toiminnastaan toistaiseksi -kunta peruu retkiä ja yleisötilaisuuksia

Tiina Judén

VALTIONEUVOSTO on torstaina 12.3. antanut ohjeet koronavirusepidemian torjuntaan ja kirkkohallitus on kehottanut vakavasti harkitsemaan, pitääkö seurakunnan luopua kokoontumisista, jotka eivät ole pakollisia.

Puumalan seurakunta pyrkii ennaltaehkäisemään koronaviruksen leviämistä perumalla kaikki, paitsi lakisääteiset tapahtumat ja kokoontumiset 13.3.2020 alkaen toistaiseksi.

Kaikki säännöllinen viikkotoiminta, kerhot, piirit, leirit, retket, yhteisöruokailut, Ystäväpirtti, konsertit ja muut kokoontumiset perutaan. Vapaaehtoiset diakoniapiirihenkilöt eivät toistaiseksi vieraile syntymäpäivillä. Kirkollisista toimituksista hautajaiset toimitetaan sovitusti. Kaste- ja vihkiperheiden kanssa voidaan keskustella, siirretäänkö toimituksen ajankohtaa myöhemmäksi. Kirkollisiin toimituksiin liittyvät keskustelut hoidetaan puhelimitse ja sähköpostilla. Papit eivät osallistu toimituksen jälkeisiin juhliin.

SEURAKUNTA huolehtii poikkeusaikanakin alueen ihmisten hengellisistä ja henkisistä tarpeista turvallisesti. Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto palvelevat sähköpostitse ja puhelimitse 015 775 3300. Seurakunta turvaa perustehtävänsä pitämällä Puumalan kirkon klo 10 ja kuukauden viimeisen sunnuntain klo 16 sunnuntain jumalanpalvelukset sanajumalanpalveluksena minimimiehityksellä ja ilman vapaaehtoisia avustajia. Ehtoollista ei vietetä. Jumalanpalvelukset on kuultavissa Palvelukeskuksessa.

Muissa tiloissa kokoavaa toimintaa ei järjestetä. Diakonian taloudellinen tuki jatkuu normaaliin tapaan. Tuen myöntämisestä ja Eu-elintarvikkeiden noutamisesta sovitaan diakonissa Sonja Hämäläisen kanssa puhelimitse 050 3432475.

Puumalan seurakunta haluaa omalta osaltaan hidastaa viruksen leviämistä. Toiminnan peruuttaminen määräajaksi on perusteltua erityisesti siksi, että seurakunnan toimintaan osallistuu paljon ikäihmisiä, jotka on luokiteltu riskiryhmään.

Kirkkoherra Helena Castrén painottaa, että seurakunnan toiminnan ja tehtävien on oltava kaikille turvallisia.

-Suositamme, että sairaana tai ulkomaan matkan jälkeen ei tulla jumalanpalveluksiinkaan. Radiossa, Yle- Arenassa sekä kirkon sivuilla evl.fi löytyy hartauksia ja jumalanpalveluksia. Kannattaa seurata myös seurakunnan internet ja facebook- sivuja, Castrén sanoo tiedotteessaan.

Kirkon keskusteluapu auttaa myös puhelimitse 0400 22 11 80.

KUNNANJOHTAJA Matias Hilden kertoo, että Puumalan kunta ei järjestä yli 50 hengen joukkotapahtumia. Yleisötilaisuudet, kuten konsertit ja luennot perutaan huhtikuun loppuun saakka. Myös kunnan järjestämät retket, esimerkiksi uimahalliretket Juvalle perutaan. Marian markkinoiden (28.3.) mahdollisesta perumisesta päätetään tiistaiaamuna.

Kunnantalolla kokoontuvan Kylätuvan toiminta keskeytetään toistaiseksi. Urheiluhallin kuntosali on jatkossa yleisölle avoinna arkisin vain klo 13-22. Tällä varmistetaan se, että aamupäivällä toimivat senioriryhmät voivat toimia puhtaissa tiloissa. Viikonloppuisin sali on auki entiseen tapaan klo 6-22. Lisäksi ESSOTE on rajoittanut vanhusten palvelukeskuksessa vierailua sairailta ja epidemia-alueilla olleilta. Kunta tiedottaa seuraavan kerran mahdollisista muutoksista viimeistään tiistaina 17.3. klo 12.00. Puumalan kansalaisopiston rehtori Leena Viisanen kertoo, että kansalaisopisto noudattaa kunnan ohjeistusta ja sen mukaisesti kansalaisopiston ryhmät kokoontuvat normaalisti, mutta flunssaisena ei ryhmiin kannata tulla. Tuntiopettajia on informoitu tilanteesta. -Meillä ei ole niin isoja ryhmiä, joihin se vaikuttaisi. Seuraamme kuitenkin tilannetta ja tiedotamme, jos ohjeistukseen tulee muutoksia, kertoi Viisanen.

Puumalan Virin pesäpallotoiminta yrittää myös omalta osaltaan välttää koronaviruksen leviämistä. Koulun kerhotoimintaa oleva pesäpallotoiminta jatkuu toistaiseksi, jos koulutkin ovat avoinna.

-Näyttää kuitenkin vahvasti siltä, että pidetään pieni tauko ja katsotaan, miten tauti leviää, kertoi Markku Jaatinen PuVista.

Mikkelin seudun urheiluseurat ovat peruneet harrastetoimintaansa. Esimerkiksi Mikkelin Naisvoimistelijoiden ryhmäliikuntaa ja Jukurien junioriharjoituksia ei pidetä.