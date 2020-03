ITÄ-SUOMESSA talvi on ollut säiden osalta hyvin poikkeava. Normaalisti tähän aikaan vuodesta vesistöjen jääpeitteet ovat vahvimmillaan, mutta tänä talvena näin ei ole.

Vaihteleva jäätilanne eri puolella Suomea on ollut osasyynä tavanomaista suurempaan hukkuneiden määrään. Hukkuneiden määrä tammikuussa (8) on viimeksi ollut yhtä korkea vuonna 2014 (9). Helmikuussa on uutisoitu useasta läheltä piti -tilanteesta ja hukkumisista jäihin vajoamisen seurauksena. Jäälle tulee aina lähteä ajatuksella, että jää voi pettää tutuissakin paikoissa.

Jäätilannetta ei näe kalenterista ja aurinkoinen sää houkuttelee ihmisiä heikoille jäille. Jään vahvuus saattaa vaihdella paljon lyhyelläkin matkalla, esimerkiksi virtauksista tai pohjan laadusta johtuen. Siksi on varmistettava, että jää on tarpeeksi vahvaa koko sillä alueella, missä aiotaan liikkua.

-Alkuvuoden jäätilanne on sääolosuhteitten takia poikkeuksellisen heikko. Turvallisen jäällä liikkumisen edellytys on, että tuntee jään ja jäällä kulkemiseen liittyvät riskit sekä varustautuu oikein, muistuttaa Anne Hiltunen Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitosta.

-Jäällä liikkumista tulisi välttää ennen kuin on täysin varma, että se on kantavaa koko liikkuma-alueella, varoittaa Hiltunen.

HALKEAMAT heikentävät jään kantavuutta, vaikka ne eivät ulottuisikaan jään läpi. Erityisesti varottavia paikkoja jäällä ovat veden virtauksen vuoksi joet, järvien kapeikot, karikot, niemenkärjet, jokien ja purojen suistot, kaislikot, laivaväylät, sillat ja laiturit.

Vähimmäisvarustukseen kuuluvat kaulalla käyttövalmiina roikkuvat jäänaskalit. Jäälle ei tule lähteä yksin ja mukaan tulisi mielellään myös ottaa kättä pidempää jään kantavuuden koettelemiseen sekä vesitiiviiksi pakattuun reppuun vaihtovaatteet ja kännykkä, kehottaa Hiltunen.

Teräsjäätä tulee olla vähintään 5 senttiä ja mielellään 10 senttiä, jotta se kestää aikuisen. Moottorikelkka ja mönkijä vaativat vähintään 15 sentin paksuisen jääkannen. Autoilla tulee liikkua ainoastaan merkityillä jääteillä.

Jos jää pettää, toimi näin:

Rauhoita itsesi. Huuda heti apua. Käänny siihen suuntaan, josta olit tulossa. Jos kuljit hiihtäen, irrota sukset, ellet muuten pääse ylös. Riko jäätä edeltäsi kyynärpäilläsi niin pitkälle kuin se särkyy. Ota naskalit käsiin, kohota uintipotkuilla itsesi vaaka-asentoon ja naskaleilla vetäen ponnista itsesi jään päälle. Kieri, ryömi ja konttaa kunnes olet varmasti kestävällä jäällä. Hakeudu nopeasti lämpimään ja vaihda kuivat vaatteet päälle.

Jos joku toinen tarvitsee apuasi, toimi näin:

Hälytä lisäapua, soita numeroon 112. Toimi ripeästi, mutta siten, ettet joudu itse uhriksi. Etsi mukaasi sopiva apuväline kättä pidemmäksi. Sellaiseksi sopii köysi, riuku, oksa tai oma takki. Lähesty pelastettavaa vahvan jään suunnasta eli siitä suunnasta, josta pudonnut on tullut. Konttaa ja ryömi viimeiset metrit. Auttaessasi levitä painon tasaamiseksi jalkasi. Auta autettavaa hakeutumaan nopeasti lämpimään tai toimita autettu jatkohoitoon.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry