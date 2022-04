Poliisi etsii yhä Puumalassa kadonnutta Kai Erosta

Itä-Suomen poliisilaitos etsii sunnuntaiyöstä saakka kadoksissa ollutta 60-vuotiasta Kai Erosta. Mies on poistunut kotoaan lauantaina 16. huhtikuuta klo 23 Puumalan keskustassa, Paakarintiellä olevasta asunnostaan mustan kääpiövillakoiran kanssa.

Kadotessaan Erosella oli yllään mustat farkut, sininen fleece ja maastokuvioinen takki. Kadonnut on kalju ja hänellä on parta. Pituudeltaan Eronen on 187 senttimetriä. Poliisi pyytää ilmoittamaan Erosesta tehdyistä havainnoista hätäkeskukseen 112.

Poliisi on tiistaihin mennessä tehnyt poliisipartiolla lähietsintää Puumalan keskustan alueella haastattelujen ja kyselyiden muodossa.

-Olen soittanut Puumalan yrittäjien puheenjohtaja Paula Okkolalle, joka laittaa yrittäjille tietoa, jotta voisivat tarkastaa valvontavideotallenteista liikkeitä miehestä ja koirasta. Kunnan tekniseltä johtajalta saimme lisätietoja silta- ja hissikameroista sekä seurakunnan ja koulun kameroista. Nyt tehdään parhaillaan niiden tarkastuksia, kertoo rikosylikonstaapeli Marko Muhonen Mikkelin poliisista.

-Yksikini vihje tai havaointo auttaisi etsimään suuntaa. Nyt etsintöjä on tehty oletuksien perusteella. Marko Muhonen, rikosylikonstaapeli.

Tutkinnan tässä vaiheessa ei voida vielä sulkea mitään vaihtoehtoa pois, mutta toistaiseksi ei miehestä eikä koirasta ole mitään havaintoja. Muhonen arvioi, että katoamiseen voi olla luonnollinenkin selitys, mutta nyt kaivataan kaikkia tietoja ja havaintoja.

Juttua on päivitetty tiistaina 19.4. klo 9.50.