Puumalan muikut lähtevät purkeissa kohti Ukrainaa

Kalakontti lahjoittaa jokaista tilattua muikkupurkkia kohden vastaavan määrän Ukrainaan.

Maanantaiaamuna Kalakontin varastolla häärii yrittäjä Tanja Raivio. Puumalan ”kalatehtaalla” on talvisin hiljaista ja kevään herättämä hämähäkki roikkuu seitissään riippaillen. Normaalisti talvikalastuspäiviä Raiviolla ja hänen puolisollaan Antti Laineella on 2-3 viikossa. Tanjalla on lisäksi myynti- ja kuljetuspäiviä. Kevättä kohti tahti kiivastuu ja pian satamassa tuoksuu paistettu muikku, kuha ja muut Saimaan herkut.

Maaliskuun ajan Raivio on pakannut muikkupurkkeja verkkokaupan paketteihin erittäin ahkerasti. Syynä on ollut hyväntekeväisyyskampanja, jossa Kalakontti lahjoittaa jokaista myytyä muikkupurkkia kohti saman verran Ukrainan sodan uhreille. Avustuslähetykseen on pakattu 1440 purkkia. Se on täysi lavallinen säilyvää ruokaa, jolle todella on nyt tarvetta.

-Ajatus hyvään ideaan lähti meidän asiakkaaltamme. Meillä on säilyvää tavaraa ja Ukrainassa on kaupat tyhjinä, joten siellä tarvitaan konkreettisia asioita, sanoo Raivio.

Lue koko juttu Puumala-lehden mökkilehdestä 6.4.2022!