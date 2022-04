Pankkikonttori tulee luokse kunnan etäpalvelupisteen välityksellä

Kunnan asiointipisteestä saa ajan varaamalla yhteyden pankkiin.

Suur-Savon Osuuspankin konttoreiden lopettaminen Puumalassa ja lähikunnissa ei ollut asiakkaille mieluinen päätös. Sen ovat useaan otteeseen saanut kuulla sekä pankin, että kunnan asiakaspalveluhenkilökunta. Keskusteluja pankin ja kaikkien paikalliskonttorien lopettamista läheltä seuranneiden kunnanjohtajien välillä on käyty tiiviisti.

Puumalan kunta on koonnut pankille asiointipisteeseen tullutta palautetta. Kunnanjohtaja Niina Kuuva on tarkkaan kuvaillut pankin johtotasolle problematiikkaa, jota paikalliskonttorin sulkeminen on kuntalaisissa ja kunnan asiointipisteessä aiheuttanut. Kunta ja Eläkeliiton Puumalan osasto ovat myös tehneet viralliset kannanotot pankin palveluiden säilyttämisen puolesta.

Nyt ensimmäinen askel palvelun ja asiakkaiden uudelleen kohtaamiseen Puumalassa on Osuuspankki Suur-Savon iltatilaisuus ”Maksamisen mahdollisuudet” keskiviikkona 30. maaliskuuta. Tilaisuudessa halutaan viestiä maksamisen mahdollisuuksista myös ilman älypuhelinta ja tietokonetta.

-Se viesti, mitä ei olla saatu riittävästi asiakkaiden tietoon on, että vaihtoehdot eivät ole vain konttori tai älylaitteet, sanoo OP Suur-Savon pankinjohtaja Maija Skön.

-Haluamme kertoa kaikista muistakin vaihtoehdoista, joita on esimerkiksi maksupalvelu ja suoramaksu, mitkä ovat myös edullisempia keinoja kuin konttorissa asioiminen. Maija Skön.

Huhtikuun alussa Osuuspankki ja kunta aloittavat yhteistyön Puumalan kunnan asiointipisteen kautta. Kunta tarjoaa asiakkaalle nettiyhteyden ja kokoustilan, josta asiakas pääsee omilla verkkotunnuksillaan verkkoneuvotteluun pankin henkilön kanssa. Aika tapaamiseen on vain varattava etukäteen pankista numerosta 010 255 2606. Näin voi tunnistautuneena hoitaa laajasti pankkiasioitaan etänä.

-Aloite tähän tuli Niina Kuuvalta ja päätimme tarttua siihen. Näin näemme, onko palvelulle käyttöä ja tuoko se helpotusta arkeen. Kokeilemme etäpalvelua kesän yli ja arvioimme sitten jatkoa.

Skön antaa kiitosta Puumalan kunnalle ja konkreettiselle ehdotukselle, jota kokeillaan mielellään ainakin elokuun loppuun asti.

