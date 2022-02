Puumalassa useita koronasairastumisia ja -altistumisia

Pika-antigeenitesti on helppo tehdä kotona.

Essoten alueella todettu herkemmin tarttuvaa varianttia ja tartuntojen määrä on jyrkässä kasvussa.

Puumalassa on viime päivinä todettu useita koronatapauksia ja laaja altistuminen lasten ja nuorten keskuudessa. Tämän johdosta ja erityisesti opetuksen turvaamiseksi lasten ja nuorten kerhotoiminta on tämän viikon (viikko 8) tauolla. Kunta tiedottaa, että tilanteen kehittymistä seurataan ja taukoa jatketaan tarvittaessa.

Kuntakohtaisia muita rajoitustoimia ei ole asetettu ja esimerkiksi kansalaisopiston toiminta sekä liikuntaryhmät jatkuvat ennallaan. Kunta muistuttaa, että kaikessa toiminnassa on kuitenkin syytä noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Kunnan kaikissa tiloissa on voimassa vahva maskisuositus.

Essoten alueella todettiin viime viikon aikana jälleen enemmän koronatartuntoja kuin koskaan aiemmin, yhteensä 1761. Myös kasvu edellisviikkoon nähden oli korkeampi kuin koskaan, 383 tartuntaa enemmän kuin viikolla kuusi.

-Osa alueemme koronanäytteistä on sekvensoitu ja niistä on löytynyt omikronin BA.2-muunnosta, mikä voi osaltaan selittää viime viikkojen todella herkkää taudin leviämistä, terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä kertoo.

Sairaalahoidon tarpeessa on tultu hieman alaspäin viime viikon huippuluvuista. Tällä hetkellä koronaeristyksessä osastoilla on 33 potilasta.

-Kävimme viime viikolla 40 potilaan lukemissa, joten siinä mielessä tilanne on hieman parempi. Kuolleisuus on alueellamme jäänyt kokonaisuudessa alhaiseksi. Yksittäisiä kuolemantapauksia on valitettavasti ollut, Seppälä kertoo.

Kontaktien välttäminen on edelleen hyvin tärkeää tartuntatilanteen rauhoittamiseksi.

-Koronaan sairastuneita on tällä hetkellä paljon myös palvelutaloissa, ja niissä asuvat ovat yleensä suuremmassa riskissä vakavalle tautimuodolle. On viisasta, että vierailut palvelutaloissa ja muissa sote-yksiköissä rajoitetaan vain välttämättömään, vaikka oireita ei olisikaan, pandemiapäällikkö Hans Gärdström muistuttaa.

Paha koronatilanne aiheuttaa Essoten palveluihin edelleen poikkeuksia etenkin kiireettömässä terveydenhuollossa. Essoten alueen koronakoordinaatioryhmä kokoontui tiistaina tarkastelemaan alueen epidemiatilannetta ja siihen liittyviä torjuntatoimia.

Koronatestaukseen on syytä mennä erittäin matalalla kynnyksellä, sillä tällä tavoin voidaan ehkäistä taudin leviäminen.