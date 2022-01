Kokoomuksen vaalimainoksiin on kohdistunut vandalismia

Puumalan kunnanvaltuustossa on yhdeksän keskustapuolueen valtuutettua, viisi SDP:n, kaksi perussuomalaisten ja kaksi kokoomuksen edustajaa sekä yksi kristillisdemokraattien valtuutettu.

Vaalimainoksiin kohdistuva ilkivalta on rikoslain nojalla rangaistava vahingontekorikoksena.

Kokoomuksella on vähemmistöedustus Puumalan kunnanvaltuustossa. Sen ei kuitenkaan pitäisi aiheuttaa vaalivandalismia, kuten nyt on käynyt. Puumalan kirkonkylän vaalimainosrivistöstä on revitty alas ainoastaan kokoomuksen vaalimainokset jo kahteen kertaan aluevaalien aikana. Sama tapahtui myös kesän kunnallisvaaleissa.

Puolueen kunnanvaltuutettuja istuu nykyisessä kesällä valitussa kunnanvaltuustossa kaksi ja he ovat Handyman Oy:n yrittäjä Vesa Koivula ja Nanopar Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kuntonen. Hyvinvointivaalien aluevaaliehdokkaana on Puumalasta puolueen puheenjohtaja ja eläkkeellä oleva lastenlääkäri Pentti Lautala.

-Vaalimainosrivistä molemmat julisteet olivat hävinneet jo kahden päivän päästä niiden asentamisesta loppiaisen jälkeen. Viime viikonloppuna saimme laitettua uudet ja maanantaiaamuna toista niistä ei enää näkynyt. Näyttäisi vähän siltä, että joku päivystää niitä, sanoo aluevaaliehdokkaana oleva Lautala.

Lautalan mukaan vandalismista on vaikea lähteä syyttämään ketään tai mitään tahoa, mutta nuorisoporukka tuskin on hänen mukaansa kyseessä, sillä se kohdistaisi turhautumisensa todennäköisesti koko vaalimainosrivistöön.

-Saahan sitä olla politiikasta eri mieltä, mutta vaalimainosten tuhoaminen on määritelty lain mukaan rikokseksi, sanoo Lautala.

Vaaliasioista vastaava Mervi Kelloniitty Puumalan kunnasta selvitti asiaa oikeusministeriöstä ja sai vastauksen, että vaalimainos on ryhmän omaisuutta ja siksi ryhmä voi tehdä asiasta rikosilmoituksen. Keskusvaalilautakunnalla ei ole velvoitetta tähän.

Vaalimainoksiin kohdistuva ilkivalta on rikoslain nojalla rangaistava vahingontekorikoksena. Rikoslain mukaan ”Joka oikeudettomasti hävittää tai vahingoittaa toisen omaisuutta, on tuomittava vahingonteosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.”