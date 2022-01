Itsenäisyysvetoomus kirkkohallitukselle – uutta tietoa verottajalta

Liitosneuvotteluita on tulossa reilusti tälle keväälle, sillä syksyllä on seurakuntavaalit.

Kahdeksan kirkkovaltuutettua on tehnyt viimeisen vetoomuksen kirkkohallitukselle oman seurakunnan säilyttämisen puolesta. Kirkkovaltuuston jäsenet Oiva Kiljunen, Asta Luukkonen, Kirsi Sarvi, Eero Lappalainen, Eeva-Liisa Luukkonen, Marketta Auvinen, Katri Liukkonen ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anne Kietäväinen allekirjoittivat vetoomuksensa kirkkohallitukselle, jotta se säilyttäisi Puumalan seurakunnan itsenäisenä Mikkelin tuomiokapitulin esityksestä huolimatta.

Ryhmä perustelee seurakunnan talouden olevan hyvin vakaalla pohjalla, vaikka hiippakunnan raportti antaa toisin ymmärtää.

-Puumalan seurakunnan liittäminen Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan on yksi suurimmista asioista, mitä Puumalan seurakunnassa on koskaan käsitelty. Tämä vetoomus on todellakin se viimeinen kivi tai oljenkorsi, toteaa valtuutetuille kutsun vetoomuksen laatimiseksi esittänyt Anne Kietäväinen.