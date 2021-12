Puumalasta Vuoden pyöräilykunta

Pyöräilykuntien verkosto on valinnut vuoden 2021 pyöräilykunnaksi Järvi-Suomen sydämestä löytyvän Puumalan. Puumalan saaristoreitti yhdistettynä kattavaan palveluverkkoon tarjoaa loistavat puitteet niin pyörämatkailijoille kuin alueen asukkaille. Puumala on erinomainen esimerkki siitä, mitä saumattomalla yhteistyöllä kunnan ja paikallisten yritysten välillä voidaan saada aikaan pienessäkin maalaiskunnassa.

Puumalaan on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana yksi Suomen vetovoimaisimmista pyörämatkailureiteistä, ja sen myötä koko alueen pyöräilyolosuhteet ovat parantuneet. Pyöräilyn edistäminen nähdään kunnan elinvoiman kannalta tärkeänä asiana ja siihen ollaan valmiita panostamaan. Puumalassa pyöräilyn edistämisen potentiaali on tunnistettu monella eri tasolla, ja se näkyy poliittisessa päätöksenteossa.

-Parhaillaan on valmistumassa kantatie 62:n pyöräliikenteen yhteystarveselvitys Mikkelin ja Puumalan välillä. Selvityksessä tarkastellaan muun muassa pyöräilyn liikenneturvallisuutta, vaihtoehtoisia reittejä erilaisille pyöräilijäryhmille ja pyörätyypeille, sekä yhtenäisiä opastuskäytäntöjä. Tammikuussa valmistuu Puumalan taajaman ja satama-alueen yleissuunnitelma. Siinä on yhtenä painopisteenä ollut myös pyöräilyn helpottaminen ja sitä kautta pyöräilyn lisääminen tiiviissä taajamassamme, kertoo tekninen johtaja Kimmo Hagman.

Järvi-Suomen upeat maisemat, sinisenä liplattava vesi ja tuulessa humisevat koivut – voiko parempaa pyöräilijä toivoa. Täydellisen kokemuksesta tekee, kun tarjolla on viimeiseen saakka hiottu palveluverkosto, jossa pyöräilijä pääsee nauttimaan paikallisen ravintolan antimista, huoltamaan pyöränsä tai lepäämään ajopäivän päätteeksi.

Tunnelmalliset pyörälautat ja vilkkaasti liikennöivä lossi pitävät huolen siitä, että vesiosuuksien ylittäminen on sujuvaa ja matkanteko helppoa. Puumalan alueen yrityksille pyöräilijät ovat tärkeä asiakasryhmä, ja yritykset ovatkin lähteneet innolla mukaan pyörämatkailun kehittämiseen. Tämä näkyy tasaisesti levittyvänä palveluketjuna koko 60 kilometrin pituisen saaristoreitin varrella. Osa alueen yrityksistä on saanut ensimmäisten joukossa myös Welcome Cyclist -tunnuksen, jota voivat hakea pyöräily-ystävällisiä matkailupalveluja tuottavat yritykset.

-Puumalan Saaristoreitti on ollut käytössä nyt viiden vuoden ajan. Ensimmäisenä kesänä pyörälautan käyttäjiä oli noin 1 000 ja kesällä 2021 jo yli 2 800. Saaristoreitillä polkijoita oli vuonna 2020 yhteensä noin 4 300, sillä reitin voi polkea myös osissa. Pyöräilyn trendi on vahvasti nouseva ja tähän on reagoitu pidentämällä pyörälautan liikennöintikautta ja huippusesongin vuoroja lisäämällä, kertoo Visit Puumalan matkailu- ja markkinointiasiantuntija Jasu Mannonen.

Puumalan vahva sitoutuminen pyöräilyn edistämiseen näkyy jatkuvina pyöräliikenteen investointeina, jotka kohdistuvat sekä kunnan pyöräilyolosuhteiden parantamiseen että pyörämatkailun kehittämiseen. Keskeiset kulkuväylät ovat hyvässä kunnossa ja katuverkon talvihoidon taso pidetään korkealla, jotta pyörällä pääsisi kulkemaan vaivattomasti ympäri vuoden.

Puumalassa pyöräilyn panostaminen nähdään ennen kaikkea tulona, ei menona.

Ympäri Puumalan kuntaa sijoitetut pyöränhuoltopisteet palvelevat niin pyörämatkailijoita kuin paikallisia. Pyöräreittien opastukseen ja pyöräpysäköintiin on kiinnitetty viime vuosina yhä enemmän huomioita. Pyöräreittiverkoston inklusiivisuus näkyykin haastavuudeltaan ja pituudeltaan erilaisina reittivaihtoehtoina, ja lisää reittejä kehitetään koko ajan. Myös sähköpyörien hyvä saatavuus osuuskuntapohjaisen Saimaa Bikes -pyörävuokraverkoston kautta on parantanut pyöräilyn saavutettavuutta eri käyttäjäryhmissä. Yritysten lisäksi pyöräilyn kehittämistä tukee aktiivinen yhteistyö muiden Saimaan alueen kuntien ja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kanssa. Tapahtumayhteistyötä tehdään Saimaa Cycle Tourin suuntaan, ja jälleen ensi kesänä yli tuhat pyöräilijää polkee Saimaata kiertäen Puumalan halki valoisassa kesäyössä 8.-9.7.2022.

-Puumala on loistava esimerkki siitä, kuinka pienen maalaiskunnan alueella voidaan kehittää toimintaa, jonka hyödyt tulevat moninkertaisina takaisin. Pyörämatkailuun panostaminen tuo pyöräilyä näkyväksi koko kunnan alueella ja osoittaa, että pyöräilyolosuhteisiin investointi on kannattavaa. Tyypillisesti olosuhteiden parantuessa myös yhä useampi paikallinen asukas valitsee pyörän kulkumuodokseen, iloitsee Pyöräilykuntien verkoston pyöräilyn edistämisen koordinaattori Tuija Mikkonen.

Vuoden pyöräilykunta -tunnustus on myönnetty vuodesta 1991 alkaen esimerkillisestä työstä pyöräilyn edistämiseksi ja sen turvallisuuden parantamiseksi. Tunnustuksen myöntää Pyöräilykuntien verkosto ry pyöräilijöiltä tulleiden ehdotusten perusteella. Vuonna 2020 palkittiin Oulun kaupunki.