Aluevaaleihin lähdetään matalalla profiililla

Tällä hetkellä Puumalasta on neljä ehdokasta.

Aluevaalit nähdään tärkeinä vaaleina Puumalan puoluekentällä. Kaikilla foorumeilla pitää puhua siitä, että kyse on kaikkien kuntalaisten edusta. Puheenjohtajien ajatuksissa häämöttää jopa mahdollisuus yhteisestä ehdokkaasta, mikä voisi varmistaa paremmin puumalalaisen ehdokkaan läpipääsyn aluevaltuustoon.

Toisiksi suurimmalla puolueella eli sosiaalidemokraateilla ei ole edelleenkään omaa ehdokasta asettaa aluevaaleihin, vaikka kyseessä on hyvinvointivaalit ja sosiaalidemokraatit on erityisesti hyvinvointivaltion puolesta puhuva puolue. Ilman ehdokasta on myös perussuomalaiset.

-Ei ole ehdokasta vielä. Koemme, että on äärimmäisen tärkeää, että saadaan Puumalan ääntää kuuluviin ja olisi ainakin yksi vetonaula, jonka äänet riittäisivät läpipääsyyn. Laura Pitkonen.

Kokoomuksella ehdokkaita on ainoastaan yksi ja hän on puolueen puheenjohtaja Pentti Lautala.

-Jos aiotaan saada joku läpi Puumalasta, se vaatisi äänten keskittämistä. Siitä ei vielä ole yhteistä näkemystä, mutta siitä kannattaisi käydä pientä keskustelua, miten menetellään. Yleisesti ottaen puhutaan sen tyyppisestä suuresta muutoksesta, että tyhjänpäiväinen puoluepolitikointi pitäisi jättää sivummalle ja keskittyä kokonaisuuteen ja hyvinvointialueen potilaiden mahdollisimman hyvään lopputulemaan, Lautala sanoo.

Lautala näkee siis asiakkaiden ja potilaiden edun ensisijaisen tärkeänä asiana, ja toisena sen, että kaikki sosiaali- ja terveysalan resurssit pitää saada mukaan muutokseen.

-Jos lähipalvelut halutaan säilyttää, pitäisi innostua äänestämään ja saada puumalalaisia aluevaltuustoon. Yksityissektori myös mahdollisimman vahvasti mukaan. Pentti Lautala.

Keskustapuolue on vahvimmin sotemuutosta ajanut puolue ja sillä on asettaa ehdolle kaksi ehdokasta Puumalasta. He ovat nykyinen Keskustan Puumalan kuntayhdistyksen puheenjohtaja Unto Pasanen ja Eläkeliiton Etelä-Savon piirin toiminnanjohtaja Airi Tella.

Keskusta tekee iskulauseidensa mukaan toiveista totta, mutta miten se tehdään aluevaltuustossa?

-Lähipalvelut ovat yksi tärkeimmistä asioista. Vaikka pankki nyt lähteekin, niin terveyspuolella tavoite on, että joka kunnassa säilytettäisiin palvelut ja Savonlinnassa myös. Keskustalla on ympäri Suomen sama tavoite. Puumalan osalta tämä on hyvinkin realistinen, koska meillä on pitkät matkat ja asianmukaiset tilat, sanoo Pasanen.

Viime viikolla pidetyssä Keskustan Itä-Savon piirin kokouksessa määritettiin, että pienessä kunnassa olisi kaksi edustajaa.

-Yritämme järjestää jotain vaalitilaisuuksiakin Puumalassa. Tässä vaalissa on tosi tärkeä saada äänestäjiä liikkeelle, ja voidaan saada hyvinkin kaksi ehdokasta läpi, sanoo Pasanen.

Kristillisdemokraattien ehdokkaat nimetään tulevana lauantaina piirin kokouksessa Puumalassa.

– Itse olen suostumukseni antanut. Tällä hetkellä ei ole muita tulossa, kertoo puolueen puheenjohtaja Olavi Kietäväinen.

-Lähdetään siitä, että täällä tulee olla hyvinvointiasema tai terveyspiste, muuten ihmiset asetetaan eriarvoiseen asemaan välimatkojen ja muiden suhteen. Etelä-Savon terveyspalvelut ovat jo muutenkin kolmanneksi heikoiten saavutettavia julkisin kulkuvälinein. Se on jo ongelma tällä hetkellä. Vaikka digitaalisia palveluja tulee, ei ne kaikkeen sovi, sanoo Kietäväinen.

Hän muistuttaa, että ikäihmisten pidempään kotona asumista varten pitäisi olla myös kattavat ja hyvät nettiyhteydet.

-Nytkin on niitä, jotka eivät voi saada turvapuhelinta, kun yhteydet eivät toimi. Olavi Kietäväinen.

Ensimmäiset aluevaalit käynnistyvät melko matalalla profiililla kaikkien puolueiden osalta.

Nykyisessä tilanteessa kuntajohtajien ja Essoten johdon keskustelujen kautta on ollut suora yhteys kuntiin, mutta tulevassa sotemuutoksessa, yhteys ei välttämättä tule olemaan samanlainen. Puolueet toivoisivat samalaisia suoria kontakteja kuntatasolle edelleen.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Asko Luukkonen pitää aluevaaleja erikoisina vaaleina ja ehdokkaita ei ole ilmoittautunut.

-Pitää yrittää vielä, mutta erittäin hankala on saada ihmisiä ehdolle näissä vaaleissa. Tiedottaminen on ollut huonoa. Pienelle paikkakunnalle tämä on vaaran paikka, jos lääkärit lähtevät, niin muuttohalukkuus tänne vähenee, ainakin vanhemmilla eläkeläisillä, Luukkonen toteaa.

Laura Pitkosta harmittaa, ettei puolue ole saanut aluevaaleihin omaa ehdokasta.

-Kaikkein tärkeintä on kuitenkin, että saadaan edustus Puumalasta. Jos meillä on nyt yhteensä neljä ehdokasta, jopa hieman pelottaa, että se jakaa liikaa ääniä, Pitkonen sanoo.