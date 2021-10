Kaivoslain pitää taata vesistöjen puhtaus

Hallituksen käsittelyssä oleva kaivoslaki huolestuttaa eduskunnan LOVE Saimaa ryhmää. Useiden puolueiden edustajista koostuva ryhmä vaatii, että eduskunnan yksimielisesti hyväksymät lausumat vastaukseen Kaivoslaki Nyt – kansalaisaloitteeseen tulee kirjata lakiin täysimääräisesti.

Lakia on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä ja se on edennyt hallitusryhmien välisiin käsittelyihin.

-Eduskunta vaati hallitukselta useita asioita kansalaisaloitteeseen vastatessaan. Edellytimme muun muassa, että kaivoslakia uudistettaessa hallitus varmistaa nykyistä selkeämmin muille elinkeinoille ja asumiselle tärkeiden tai luontoarvoiltaan korvaamattomien alueiden suojelun. Hallituksen tulee lausumien mukaan varmistaa korvauskäytäntöjen oikeudenmukaisuus haittojen kärsijöille. Näistä ja kaikista viidestä vaatimuksesta tulee pitää tiukasti kiinni, vaatii LOVE Saimaan puheenjohtaja Hanna Holopainen (vihr.).

LOVE Saimaan kansanedustajat katsovat, että kaivostoiminta ei ole Suomessa kestävällä pohjalla. Suomen pinta-alasta jopa yli kymmenesosa on varattu kaivostoimintaan tähtäävälle malminetsinnälle. Etsintävarauksia on tehty myös luonnonsuojelualueille, saamelaisten kotiseutualueelle sekä puhtaiden järviemme Saimaan ja Päijänteen rannoille.

-Ihmiset ympäri Suomea ovat hyvästä syystä nousseet puolustamaan elinympäristöään. Saimaa on kaikille suomalaisille korvaamaton. On eduskunnan uskottavuuden kannalta tärkeää, että laista tulee kaivosseutujen asukkaiden kannalta vahva, tähdentää keskustan lappeenrantalainen kansanedustaja Ari Torniainen.

Osa kansalaisaloitteen johdosta eduskunnan asettamista vaatimuksista on jo pantu toimeen. Suomessa otetaan käyttöön ympäristön kannalta tärkeä kaivosvero, joka ohjaa luonnonvarojen kestävään käyttöön asettamalla toiminnalle hintalapun.

Ryhmän kansanedustajat pitävät tähän mennessä kaavailtuja muutoksia kaivoslakiin tyystin riittämättöminä muun muassa yritystoiminnan kannalta.

-Kaivoksilla ei saa vaarantaa lukemattomien matkailuyrittäjien tai vaikkapa kalastajien elinkeinoja. Nykyisellään kaivoslaki ei turvaa kunnolla paikallisten ihmisten ja elinkeinojen asemaa. Nyt on hyvä tilaisuus korjata laki, kehottaa Jukka Kopra, kokoomuksen kansanedustaja Lappeenrannasta.

-Ulkomaiset kaivosyhtiöt käärivät voitot ja meille jää vain ongelmat ja jätteet, jos laista ei tehdä kunnollista, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä Lappeenrannasta.

Pohjois-Savossa kaivosvarauksia on tehty muun muassa kansallisvedeksi kutsutun Rautalammin reitin liepeiltä Etelä-Konneveden kansallispuiston ympäristöstä ja Saimaan vesistön rannoilta Leppävirralta.

-Yksi varauksista sisältää Suonenjoen ja Rautalammin kuntakeskukset ja ulottuu kolmen maakunnan alueelle: Keski-Suomeen sekä Etelä- ja Pohjois-Savoon. Kansallisvesistö on turvattava, vaatii kristillisten Savo-Karjalan vaalipiirin edustaja kansanedustaja Sari Essayah.

-Leppävirralla on jo aiempia huonoja kokemuksia kaivosyhtiöistä. Lakiin on saatava muutoksia, vaatii vasemmistoliiton Matti Semi Varkaudesta

Kaivoslain uudistaminen on ollut valmistelussa jo pitkään. Lausuntokierroksella ollut versio sai kovaa kritiikkiä ympäristöasioiden huomioimatta jättämisestä.

-Ympäristön kannalta lain kunnianhimon tulee nostaa. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) juuri valmistuneessa lakiluonnoksesta tehdyssä vaikutusarviossa todetaan, että muutosten ei voida nähdä juuri parantavan ympäristönsuojelun tasoa voimassa olevaan kaivoslakiin verrattuna, sanoo vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen.