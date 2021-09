Syksyn sato näkyi makuina ja väreinä

Satamatorilla kävi viime lauantaina vilkas kaupankäynti, sillä Syystori sai sekä myyjät että ostajat reippain joukoin liikkeelle. Puumalan Yrittäjät ry:n järjestämä jokavuotinen lähituotteiden myyntitapahtuma ajoittuu aina sadonkorjuukauden alkuun ja tällä myös sopivasti kahden valtakunnallisesti vietettävän päivän yhteyteen.

-Oikein hyvää Suomalaisen ruoan päivää, jota vietetään tänään. Huomenna on myös Yrittäjän päivä, joten tämä on oikein mainio päivä yrittäjien juhlia ja tehdä töitä, totesi yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Paula Okkola.

Ruokolahtelaisten Kelomäen tilallisten Anu ja Timo Tanskasen päätuote on hunaja, mutta myyntipöydällä oli myös mehiläisvahaa ja hunajasimaa sekä mehiläisvahasta tehtyjä hoitotuotteita.

-Mehiläisharrastus tai tällainen pienyrittäjyysjuttu on hirveän innostavaa, kun siitä keksii kaikkea muutakin kuin pelkän hunajan. Kierrämme syksyllä mukana erilaisissa tapahtumissa, koska tämä on sitä hunajan sadonkorjuuaikaa, he kertoivat.

Syksyn satoa oli korjattu talteen myös Kirsi Sarven leikkokukkapellolta. Värikkäissä kukkakimpuissa oli esimerkiksi gladiolusta, auringonkukkaa ja kosmoskukkaa, jotka on kasvatettu avomaalla. Puutarhurille lähileikkokukkien kasvattaminen oli kokeilukesä, joka onnistui hänen mielestään hyvin.

-Olen kasvattanut noin 20 lajia ja nyt on jo tullut selväksi, mitkä niistä kannattaa pitää, mitkä jättää pois ja mitä uutta kukkaa tai väriä pitää saada ensi vuodelle, Sarvi kertoi.

Luet jutun kokonaisuudessaan huomenna ilmestyvästä Puumala-lehdestä.