Puumalan Norppapolulla huikeat 6754 kävijää kesä-elokuussa

Luontomatkailu on nostanut suosiotaan koko korona-aikana ja erityisesti kuluneena kesänä. Ei siis ole ihme, että myös Puumalan Norppapolulla taapersi kesän parhaimpina päivinä yli 200 aktiivista liikkujaa.

Norppalaavun luona Kaivannon lähtöpisteellä sijaitsevan laskurin mukaan kävijöitä oli kesä-elokuussa yhteensä 6754. Näistä eniten, 3033 henkilöä, vaelsi huippusesonkina eli heinäkuussa. Kesäkuussa kävijöitä oli 1798, ja elokuussa 1923.

Kesän vilkkaimpana päivänä maanantaina 19. heinäkuuta kävijöitä oli 214. Vilkkaimmat tunnit sijoittuvat yleensä klo 11-17 välille. Koko kesän kävijämäärä on yli kolminkertainen Puumalan asukaslukuun (2 132 asukasta 31.12.2020) verrattuna.

Reitistö on Puumalan matkailun ehdottomia kärkikohteita, ja monille matkailijoille Norppapolku on jopa tärkeimpiä syitä saapua paikkakunnalle. Norppapolku on saanut paljon lisänäkyvyyttä Saimaan Geopark-statuksen myötä, sillä Norppapolku on virallinen geokohde.

Reitti on merkitty maastoon vuonna 2016 ja esteetön taukopaikka Norppalaavu valmistui kesäkuussa 2020. Retkikohde on koettu houkuttelevaksi ja turvalliseksi myös korona-aikana, sillä tilavalla taukopaikallakin turvavälien pitäminen on onnistunut. Tänä vuonna reitillä on parannettu laavun ulkotulipaikkaa ja rakennettu uimalaituri. Syksyn aikana on lisäksi tulossa virtuaalisesti toteutettava taidepolku, jonka teemana on ”Geologinen luonnonperintö suomalaisessa maisemataiteessa”.

Visit Puumalan matkailu- ja markkinointiasiantuntijana on vastikään aloittanut Jasu Mannonen Tuula Vainikan jäätyä virkavapaalle markkinointipäällikön tehtävistä.