Kunnan pitää ottaa suurempi siivu EU-rahoista

Uusi valtuuston puheenjohtaja näkee tarvetta majoituskapasiteetin nostamiselle kirkonkylällä.

Uusi kunnanvaltuutettu ja valtuuston puheenjohtajuuden napannut Matti Viialainen ei ole huomannut moitittavaa nykyisessä kuntapäätöksenteossa. Sen sijaan työurallaan Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntajohtajana toiminut mies pyrkii tehostamaan päätösten toimeenpanoa ja aikaansaamista.

-Ei ne puheet, vaan ne teot. Ja on täällä saatukin aikaan, päätöksentekoon on nytkin valittu hyvä joukkue, jonka tehtävä on tukea virkajohtoa, joka valmistelee ja toimeenpanee kunnanhallituksen ja valtuuston päätökset. Nämä roolit on hyvä pitää kirkkaina, Viialainen sanoo.

Viialainen haluaa ylläpitää hyvää Puumala-henkeä, jonka hän totesi jo ensimmäisessä kokouksessakin vallitsevan.

-Avoimuus on tärkeää. Ennakkotieto ja keskustelu helpottavat päätöksentekoa ja hyvin valmisteltu on puoliksi päätetty. Tärkeintä on, että päätökset sujuvat.

Viialaisen nimi on jäänyt monelle muistiin niin valtiovallan kuin maakunnan tasolla. Näitä yhteyksiä ja verkostoja hän voi kunnanvaltuuston puheenjohtajana hyödyntää ja lisätä näin Puumalan tunnettuutta positiivisesti entisestään.

Viialainen toteaa, ettei puheenjohtajana voi vaikuttaa Puumalan syntyvyyteen, joka oli viimeisessä puolivuosikatsauksessa vain yksi, mutta sen sijaan muuttovoitto oli plussalla jopa 30 henkilön verran ja siihen voi vaikuttaa edelleen positiivisesti.

-Helsinki oli suurin menettäjä alkuvuonna, kun trendit kääntyvät. Arvojen muutos toimii Puumalan hyväksi. Puumala kuuluu sijaintinsa kautta voittajiin. Miksi asut ahtaasti ja kalliisti, jos riski kulkutautiinkin on suurempi? Täällä elintaso ja elämisen taso on selvästi väljempi ja leppoisampi, mutta kyllä se leipä on täälläkin tienattava. Uusi ajan ilmiö on se, että työ voi olla muualla, vaikka asutaan täällä.

Viialainen pitää Puumalan mainekuvaa tärkeänä.

-Ihminen tekee ratkaisuja nopeasti valmiiden mielikuvien ja ennakkotietojen perusteella, ja Puumalalla on hyvä karma. Siltakemmakatkin on onnistunut kahteen kertaan tänä poikkeusaikana ja se on iso asia imagomielessä. Pistohiekka on toinen, sillä siihen liittyy vielä suurempia mielikuvia jo vuosien takaa, Viialainen pohtii.

Puumala on noteerattu, sitä tukevat Viialaisen mukaan faktat. Majoitusvuorokaudet olivat menneenä kesänä ennätykselliset. Siksi Viialainen on Nestorinrannan matkailuyrittäjänä kutsuttu puhumaan Suomen Matkailu ry:n (SUOMA) valtakunnalliseen matkailutapahtumaan 24. syyskuuta Lappeenrantaan.

Pelkästään Viialaisen omassa matkailukäyttöön muutetussa kotipaikassa, Nestorinrannassa, kävi kesän mittaan noin 3500 pyöräilijää.

Muut kävijät mukaan lukien kokonaismäärä oli 5000-6000 kävijän luokkaa. Ei sitä olisi pikkupoikana voinut uskoa. Yöpymismäärä meillä oli noin 2000 henkilöä. Tämä voisi rohkaista muitakin yrittäjiä, sillä lisää majoituskapasiteettia tarvittaisiin kirkonkylälle ja muuallekin, Viialainen sanoo.

Viialainen korostaa, että kunnan pitää ottaa ja saada suurempi siivu EU-rahoista, joista päätetään kuluvalla viikolla.

-Etelä-Savo joutuu palauttamaan miljoonaluokkaa käyttämättömiä rahoja. Toivottavasti saamme korvamerkittyä niitä takaisin. Ohjelmat ovat usein liian ylätasolla, mutta infra-, yritys- tai investointituet ymmärretään hyödyntää melko hyvin, Viialainen toteaa.

Hänen mielestään EU-rahojen vaikutus ja teho on liian vaatimaton ja siksi hankerahojen hakuehtoja pitää väljentää. Myös viranomaisten pitää osata käyttää rahat tehokkaammin.

Keskustan ja sataman kehittämistä Viialainen pitää tulevaisuuden helmenä, jonka kautta jokainen kulkee. Tori on hänen mielestään hyvin elpynyt ja ihmiset ovat löytäneet uudet ravintolapalvelut sekä kaupalliset palvelut.

-Vahva kunnan talous on kaiken edellytys. Myös hankerahoitusta pitää hyödyntää. Yleishyödyllisissä hankkeissa avustus voi olla jopa 80 prosenttia. Tarvitaan yrittäjiä, mutta kunta on iso edellytysten luoja. Tontti- ja asuntotarjontaakin meiltä löytyy, Viialainen kehaisee.

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnassa on kaksi edustajaa kunkin seudun kunnan kesäasukkaista. Puumalaa edustavat Ilkka Juva ja Ulla-Maija Paavilainen.

-Meillä on hyvät rakenteet ja tuo valtuuskunta vapaa-ajanasukkaiden huomioimiseen päätöksenteossa, mutta suora yhteydenotto kunnanvaltuutettuihin on aina tehokkain. Hyvä tiedotus on tärkeässä roolissa. Tarvitaan alttiutta keskustella myös kaksoiskuntalaisuudesta.

Sote- ja pela-palveluiden siirtyminen maakunnan vastuulle 2023 alusta tarkoittaa, että kunta voi keskittyä entistäkin enemmän elinkeinojen kehittämiseen, koulutuksen tasoon, kulttuuriin ja vapaa-aikaan. Kunnallisverokin putoaa seitsemän prosentin tietämille, tosin valtionvero kiristyy vastaavasti.

-Puumala on jo vetänyt puoleensa myös taiteen ja kulttuurin tekijöitä. Tämä on iso vetovoimatekijä tapahtumineen ja osa kunnan menestystarinaa.

Viialaisen mielestä Puumala on helikopteristakin katsottuna sijainniltaan Saimaan paras kunta.

-Kaikki kiteytyy Gibraltariin eli Puumalansalmeen. Vielä kun saadaan verisuonet parempaan kuntoon. Ruokotaipaleentie pitää kunnostaa, samoin Viljakansaarentie. Patikointi- ja melontareittejä sekä pyöräteitä pitää kehittää, jotta Saimaa Geoparkista ja saaristoreitistä saadaan vieläkin parempia.

Paljon on puhuttu siitä, että kuntapäätöksenteossa unohdettaisiin politiikka ja puhuttaisiin ”Kaikki Puumalan puolesta”. Voitaisiinko Puumalassa päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa asioita ei politisoida?

-Ei nyt kokonaan, mutta henkilöistähän tämä on paljon kiinni. Eri ryhmät pystyvät sopimaan asioista hyvin. Kaikille riittää hyvää tekemistä ja paljon. Pieni kilpailu on vain hyväksi. Täällä on vältytty kampitukselta ja valituskierteeltä aika hyvin, mitä muissa kunnissa on näkynyt. Pääasia on Puumalan kehittäminen. Siihen energia pitää keskittää, siitä hyötyy kaikki.

Puumalan tulevaisuuden Viialainen näkee kirkkaana. Kun Saimaan kanavan sulut pidentyvät vuonna 2024, tulee uusi rahtilaivakalusto ja myös risteilijät voivat uusiutua 11 metriä pidemmiksi.

-Puumalassakin pitää satamakapasiteetin olla valmis vastaanottamaan niitä. Kutilan kanava tulee olemaan meille myös tärkeä. Se lyhentää Puumala-Lappeenranta reittiä. Yhtä lailla tärkeä on Parikkalan ylityspaikan avaaminen, sillä Laatokka ja Saimaa ovat hyvin vierekkäin ja 1,5 tunnin päässä toisistaan.

Kansainvälisesti paljon tarjoaa myös 2025-26 alkava matkustajaliikenne rautateitä pitkin Imatralta Viipuriin.

-Kaksoisrataa tehdään jo ja Imatran asemaa uudistetaan tätä varten, Viialainen sanoo.