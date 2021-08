Mitä mittaat – sitä saat

Puumalan kesäasukas ja Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas asuu Ranskassa, vain viiden kilometrin päässä Sveitsin rajasta, järvien, vuorten ja valellusreittien läheisyydessä. Hän pyöräilee päivittäin 15 kilometrin työmatkansa WMO:n päämajalle Sveitsin Geneveen. Järjestö on YK:n meteorologian alan kansainvälinen erityisjärjestö, jonka alaisen hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin, IPCC:n, raportteja on laajasti siteerattu lähes missä tahansa ilmastonmuutosta koskevassa keskustelussa. Tuorein eli kuudes raportti valmistui viime maanantaina.

Kun Taalas aloitti uransa nuorena luonnontieteilijänä ja tutkijana vuonna 1985, oli ilmastonmuutos lähinnä meteorologikunnan salaisuus. Kolmessakymmenessä vuodessa siitä tuli kuitenkin faktojen, asiallisen tiedon tuottamisen ja viestinnän kautta yritysten ja hallitusten tuella tehtävää tavoitteellista muutokseen pyrkimistä.

-Kaiken ei tarvitse tapahtua heti, meillä on jonkin verran aikaa, mutta ei loputtomiin. Seuraavan kymmenen vuoden aikana pitää jo tapahtua paljon, ja näkymät ovat lupaavia. Petteri Taalas.

-Autoteollisuus menee voimalla sähköautoihin ja koko maailman osalta sähköautot tulevat olemaan ”se” juttu. Sähköakkujen kierrätys ei vielä ole täysin kehittynyt, mutta tekniikka paranee koko ajan, Taalas arvelee.

Taalaksen mielestä ilmastonmuutoksesta puhutaan usein liian löyhästi ja syyllistäen. Tänä vuonna ilmestyneessä kirjassaan Ilmastonmuutos ilmatieteilijän silmin (Tammi 2021) hän haluaa saada ihmiset huomaamaan isot ja pienet vaikuttavat tekijät.

Paikallisesti puumalalaisittainkin eniten päästöjä syntyy liikkumisesta ja asuntojen lämmittämisestä.

-”Totuuksien” pitää pohjautua sinne villakoiran ytimeen. Pientalojen lämmityksessä maalämpö tai ilmalämpöpumppuratkaisut säästävät rahaa ja ilmastoa ja investointi nostaa samalla kiinteistön arvoa.

Yrityspuolella ilmastomyönteiset brändit kuten Tesla, Neste tai Suomen Fortum ovat näyttäneet, että ilmastomyönteiset ratkaisut ovat hyvää bisnestä. Nesteen uusiutuvien tuotteiden osuus on nyt jo kaksi kolmasosaa yhtiön tuloksesta. Sähköautojen lisäksi on hyvä pitää yllä muitakin autojen käyttövoimavaihtoehtoja.

-Suomessa on kuitenkin pitkät välimatkat ja siksi myös biodiesel, biokaasu ja kevytliikenne ovat hyviä vaihtoehtoja, Taalas muistuttaa. Itse ajelen nykyään ladattavalla hybridillä ja odottelen vielä täyssähköautojen kehittymistä, Taalas kertoo.

Lounaalla Taalas valitsee lautaselleen kasvisvaihtoehtoja, mutta kertoo syövänsä myös punaista lihaa silloin tällöin, eniten riistan muodossa.

-Huomasin vain viimeksi vaimoni kasvisruokavalinnoista, että ne olivat parempia kuin omani, siksi tilasin nyt itsekin kasvisvaihtoehdon. Myös viisi aikuista lastani ovat opettaneet minua enemmän kasviksia suosivaan ruokavalioon, hän hymyilee.

Moni haluaa tehdä ilmaston vuoksi hyviä tekoja, sillä niistä tulee hyvä mieli. Hyvinvointimaat ovat sitoutuneet hiilineutraaliin tavoitteeseen vuoteen 2050 mennessä. Jopa Kiina on ilmoittanut haluavansa hiilineutraaliksi, sillä sekin on huomannut tavoitteen vaikuttavan bisnekseen. Kiina on muun muassa maailman suurin aurinkoteknologian tuottaja.

-Suomessa tuulienergia on kannattavin energiantuotantomuoto ja siksi se houkuttelee investoijia.

Taalas on tehnyt paljon työtä myös kehitysmaiden kanssa ja koska siellä kärsitään sähkön puutteesta, on aurinkoenergia siellä erityisen toimiva ja edullinen ratkaisu.

-Kielteinen ilmatokehitys maailmassa etenee vuoteen 2060 asti joka tapauksessa, mutta se voidaan ihmisen toimilla pysäyttää. Maataloustuotanto tulee hyötymään ilmastonmuutoksesta pohjoismaissa, mutta kärsimään eniten Afrikan maissa, Etelä-Euroopassa, Amerikoissa ja tietyissä osissa Aasiaa, Taalas sanoo.

Myös meriveden nousu tulee aiheuttamaan kaupunkien uudelleen rakentamista ja kaikki valtiot eivät pysty hallitsemaan tätä.

Taalaksen mielestä Korona aiheutti elämäämme dramaattisen muutoksen liikkumisrajoituksineen ja sulkutiloineen, johon verrattuna ilmastonmuutos voidaan ”handlata” suhteellisen pienilläkin asioilla, jos vain haluamme.

-Voit silti ajaa autoa, vaikka käyttäisit eri käyttövoimaa. Kevytliikenne taas tuo yksilölle terveyshyötyjä, sama pätee ruokavalioon, Taalas vertaa.

Koronan myötä turhat työmatkat karsiutuivat pois ja nykyään myös WMO:n kokouksiin voi Teamsin välityksellä osallistua tuhat ihmistä, kun lähipalavereissa määrä oli noin sata.

Taalas muistuttaa, että kuntatason päätöksillä voidaan vaikuttaa hyvin paljon asioihin. Suomi on itseruoskintaperinteestään huolimatta vähentänyt päästöjään 15 vuoden aikana 37 prosenttia, mikä on kolmanneksi eniten maailmassa. Ei siis ole syytä epätoivoon. Eniten päästövähennyksiä on saanut aikaan Tanska (45 %) ja toiseksi eniten Iso Britannia (40 %).

-Ranska on tietysti huikea esimerkki pienine Renault-sähköautoineen ja se tuottaa energiastaan 85 prosenttia ydinvoimalla ja 10 prosenttia vesivoimalla.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK julkaisi heinäkuun alussa jäsentensä käyttöön Maatilan hiililaskurin, joka on ollut jo noin 600 tilan käytössä. Mitä mieltä ilmastoasiantuntija on tällaisista laskureista?

-Minulla on luonnontieteilijätausta ja siksi uskon, että mitä mittaat, sitä saat. Uskon siis, että se voi ohjata toimintaa, Taalas tiivistää.