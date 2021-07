Vielä ehtii Norppapuiston käsityökortteliin ostoksille tai ihastelemaan

Puumalan satamassa, sillanjuurella Norppapuistossa, on sievässä järjestyksessä useita Suomen käsityöyrittäjät ry:n jäsenyrittäjien kojuja. Myytävänä on koruja, lankoja, pehmoleluja ja kaikkea erityistä. Puumalalaisista käsityöläisistä mukana on Sanski Matikainen luonnonvärein värjättyine lankoineen. Itsekasvattamiensa kilien mohairiakin löytyy valikoimista sekä koirankarvalangasta neulottuja lapasia syksyksi.

Magee nettikauppa on pystyttänyt kojunsa aivan Saimaan rantaan ja vantaalainen käsityöyrittäjä Susanna Lindmark-Huttunen on Puumalassa ensi kertaa elämässään. Hänen hittituotteensa ovat upeat avainnauhat, jotka sopivat kaikenikäisille, niin päiväkodin tädeille, kuin hoitajille, lapsille ja koruja rakastaville. Valikoimista löytyy myös aurinkoisia koruja.

-Näyttää siltä, että koronatilanteen vuoksi elokuun osalta alkaa peruuntumaan jälleen tapahtumia, joihin olemme aikoneet mennä esittäytymään ja myymään, Lindmark-Huttunen harmittelee.

Hänellä on 40 jälleenmyyjää ja verkkokauppa ja hän työllistää itsensä lisäksi yhden täysipäiväisen alihankkijan. Työtilat sijaitsevat Vantaalla.

Myös Terhi Kauppisen Komeropuodissa on houkuttelevan näköisiä pehmoleluja. Kauppinen on ammatiltaan valokuvaaja, mutta käsityö on hänelle rakas harrastus ja yhden pehmopupun tekemiseen menee kokonainen päivä.

-Ei tällä tuntipalkoille pääse, mutta tämä on elämäntapa ja harrastus minulle, sanoo Kauppinen.

Puumalasta vuosi sitten mökin ostanut Päivi Ahola osti Kauppiselta sympaattisen pehmopöllön. Samalla selviää, että sekä myyjä, että ostaja ovat molemmat samasta kaupungista eli Espoosta.

Vielä ehdit tutustumaan Suomen käsityöyrittäjät ry:n käsityöläiskortteliin, joka on avoinna tänään perjantaina 30.7. klo 18 saakka. Hopi hopi!