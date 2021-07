Hätinvirran silta on askeleen lähempänä toteutumista

Helmiina Könänen ei tykkää silta-ajatuksesta, sillä hänen mielestään lossissa on jotain erityistä. Hän sanoo, että lossi ja sen kokeminen tuo fiiliksen lomailijoille. Hän toivoo itse, että lossi pysyisi Hätinvirrassa ikuisesti. Kuva: Juhis Ranta.

Hanke on sisällytetty Väyläviraston lausunnolla olevaan investointisuunnitelmaan.

Hätinvirran lossia korvaava silta on sisällytetty mukaan valtion väyläverkon investointiohjelmaan. Tuore luonnos on laadittu vuosille 2022-2029, joka on lähtenyt kuntiin lausunnolle.

Hätinvirran silta on mukana investointisuunnitelman 1A-hankekorissa, joihin kuuluvien hankkeiden suunnitelmavalmius on riittävä päätöksentekoa varten. Eli käytännössä hankkeilla on valmis tai tekeillä oleva tiesuunnitelma.

Pohjois-Savon Ely-keskus aloitti syksyllä 2011 tiesuunnitelman laatimisen Puumalassa Lintusaloon johtavalla maantiellä sijaitsevalle Hätinvirran lossille. Suunnitelma valmistui kesällä 2012, jossa lossi esitetään korvattavaksi 413 metriä pitkällä sillalla, jonka alikulkukorkeus on laivaväylän keskikohdalla 24,5 metriä.

Sillan rakentamisen tavoitteena on parantaa Lintusalon saariston vakituisen asutuksen ja kesäasukkaiden sekä elinkeinoelämän yhteyksiä mantereelle. Tällä hetkellä lossi on ainoa yhteys Lintusalon saaristoon.

