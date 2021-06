Pistohiekan sijoittavat haluavat tehdä harkittuja ratkaisuja

Yritystoimintaa halutaan kehittää luontoarvot edellä

Yrittäjät ja sijoittajat Tomi Närhinen, Perttu Noponen ja Jarmo Valto ovat silmin nähden tyytyväisiä. Ylpeys ja innostus paistaa miesten kasvoilta, kun he esittelevät tontteja, joilla on tarkoitus aloittaa sauna-, ravintola- ja majoitusliiketoiminta vuoden päästä. Paikka on kaunis, vaikka aivan lähistöllä rehottaakin villi ja organisoimaton karavaanaritoiminta eli niin sanottu puskaparkki.

Puumalan kunta on sijoittanut alueen infrastruktuuriin. Puumala-lehti on kirjoittanut Pistohiekan hankkeesta ennenkin ja viime syksynä se herätti lukijoissa tunteita. Monet kirjoittajat kritisoivat kunnan runsasta panostusta hankkeeseen ja alueen infraan. Sijoittajien mukaan kunta on ollut hyvä yhteistyökumppani ja hanke tulee hyödyttämään Puumalaa.

-Kunta tulee saamaan pelkkinä vuokratuloina omansa takaisin. Kunnan rakentama infra mahdollistaa myös muiden yrittäjien hakeutumisen alueelle, kertoo hankkeen pääjehu Tomi Närhinen.

Sijoittajat kertovat, että jos kukaan ei ole se ensimmäinen, niin mitään ei tule tapahtumaan. He uskovat, että alueelle tulee muitakin toimijoita. Toisaalta he eivät ihmettele, että muut kiinnostuneet yritykset katsovat ensin sivusta, miten Pistohiekan Saunalla sujuu.

