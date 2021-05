Kiteen Pallon lukkari toi pesäpallon iloa Puumalaan

Yhteensä lähes sata lasta tutustui pesäpalloon superpesiksen pelaajan ohjauksessa viikko sitten maanantaina.

Kiteen Pallon lukkari Jesse Eskelinen kävi Puumalan pesäpallokentällä viikko sitten maanantaina vetämässä tuleville superpesisnaisille ja -miehille pesäpallokerhoa yhdessä Puumalan Virin Markku Jaatisen ja Heikki Virran sekä koulun opettajien kanssa.

Ensimmäisenä pesäpallon pariin säntäsivät ehkä kaikkein innokkaimmat ikäryhmät, nimittäin 1.-4.-luokkalaiset lapset. Alkulämmittelynä pelattiin polttopalloa pehmeällä pallolla, josta pudonneena pääsi kolmelle eri rastille treenaamaan pesäpallon alkeita. Ensimmäisellä rastilla oli syöttöharjoituksia syöttölautasen äärellä, toisella rastilla pallon pomputusta ilmassa pesäpallomailalla ja kolmannella rastilla harjoiteltiin pallon kiinniottoa heittämällä pallo ilmaan ja ottamalla se kiinni räpylällä. Lopuksi pelattiin yksinkertaistettua pesäpalloa, jossa kaikki pääsivät lyömään ja juoksemaan.

Lasten palaute tästä yksinkertaistetusta pesäpallosta on ollut, että se on parempaa kuin normaali pesäpallo. Pesäpallo on taktinen ja monimutkainen laji ja siksi sitä on tässä pilkottu hauskasti osiin, jotta saadaan lapset innostumaan, Jesse Eskelinen kertoo.

Eskelinen pitää nykyajan pesäpalloa hyvin fyysisenä lajina, etenkin superpesistasolla. Itse hän innostui pesäpallosta 11-vuotiaana pelattuaan ensin 7-vuotiaasta saakka jalkapalloa.

-Kavereiden kanssa pihapesistä tuli pelattua lähes päivittäin ja koulupesäpallollakin oli tärkeä osuus innostumiseeni. Kotipihalla nostelin palloa lähes aina lautasen äärellä. Se on ikuistettu jopa Googleen, niiden kuvatessa kohteita joskus vuonna 2008, Eskelinen nauraa.

Pesäpallo vei mennessään eri junioritasoille ja kaapissa on kymmeniä mitaleja, joista kirkkaimpana A-poikien Suomen mestaruus. Hän on voittanut urallaan A-poikien ja B-poikien SM-kultaa sekä kaksi B-poikien SM-hopeaa. Hän on myös pelannut kerran A-poikien ja kerran B-poikien Itä-Länsi ottelussa. Nyt pesäpallo on Eskeliselle ammatti, vaikka hän opiskeleekin vielä Jyväskylässä energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi. Kesät hän asuu Kiteellä.

Superpesiskausi käynnistyy KiPa:n osalta torstaina 3. kesäkuuta, kun Kiteen Pallo kohtaa Pattijoen Urheilijat kotonaan Kiteen Rantakentällä. Eskelisen pelejä pääsee seuraamaan lähimpänä Juvalla 10. kesäkuuta, jolloin KiPa kohtaa Siilinjärven Pesiksen. Puumalan Viri suunnittelee junioreiden pelimatkaa kyseiseen otteluun tai mahdollisesti Imatran Pallo-Veikkojen ja KiPan väliseen mittelöön 30. kesäkuuta Imatran Ukonniemen kentälle.

Pesäpallo on koululiikuntalajina suosittu erityisesti isompien keskuudessa ja sen harjoittelu painottuu kevätlukukaudelle.

-Pienimmille koulussa on enemmän nelimaali viitepeliä, kuin oikeaa pesäpalloa, sanoo opettaja Niko Peltonen.

Kaikki juoksee, kaikki ehtii pesälle. Tällä tavalla lapsille saadaan positiivisia onnistumisen elämyksiä. Siitä lähtee intohimo pesäpalloon. Yhtenäiskoulun kentällä aurinko porottaa ja lämmintä on noin 23 astetta. Kotipesään juoksevat täydellä vauhdilla rinnakkain Viivia Valtonen ja Levin Peltonen. Kummallekin laji tuntuu olevan mieleinen ja osaamista löytyy, sillä Peltonen juoksi seuraavan kierroksen lyönnillään kunnarin ja päästi kaikki kaveritkin etenemään. Valtonen taas nappasi keskikentältä kopin.

-Minä tykkään itse pesiksestä ja käyn pesiskerhossa. Se on niin monipuolista, kun pääsee tekemään erilaisia juttuja, kuten lyömään, heittämään ja juoksemaan, Valtonen toteaa posket punaisena.

