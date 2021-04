Veteraanipäivän seppeleenlasku suoratoistettiin

Tänään vietetään kansallista veteraanipäivää ja Suomen liput liehuvat. Tänään klo 11 tapahtunut seppeleenlasku sankarihaudoille suoratoistettiin Puumalan hautausmaalta seurakunnan Facebook-sivuilla ja sen voi katsoa sieltä myös jälkikäteen. Pienimuotoisessa tilaisuudessa seppeleen laskivat kunnajohtaja Niina Kuuva ja Puumalan Sotaveteraaneista puheenjohtaja Pentti Kantola ja Teuvo Kontinen sekä seurakunnan edustajana Olli J. Vuoristo-Watia.

Vuosi sitten Varkauden koulu pyysi Puumala-lehdeltä oikeutta näyttää kaikille Varkauden koulun 850 oppilaalle, puumalalaisen veteraanin, Antti Luukkosen, haastattelun heidän virtuaalisessa itsenäisyysjuhlassaan.

Nyt, kansallisena veteraanipäivänä, Varkauden koulun 3B-luokan oppilaat lähettivät Antti Luukkoselle musiikkitervehdyksen Minun ystäväni on kuin villasukka.

Hienoa, että nuori polvi arvostaa veteraaneja, sanoo Puumalan Sotaveteraanien puheenjohtaja Pentti Kantola.

Veteraanien väheneminen muuttaa toiminnan muotoa vuoteen 2025 mennessä. Veteraaniyhdistykset muuttuvat perinneyhdistyksiksi. Rahan keräystarve on vähentynyt, sillä Puumalassakin on tunnussotaveteraaneja vain kaksi miestä ja neljä naista, yhteensä kuusi henkilöä. Veteraanien leskiä on 20 ja kannattajajäseniä 40, joista suurin osa on puumalalaisia.

Tällä hetkellä Suomessa toimii Sotaveteraaniliitto, johon Puumalan yhdistyskin kuuluu ja Rintamaveteraaniliitto. Perinneyhdistystoiminnan nimissä nämä tulevat yhdistymään yhdeksi uudeksi Tammenlehvän perinneliitoksi.

Pentti Kantolan haastattelu julkaistiin ennakkoon viime viikon Puumala-lehdessä.