Saimaa Geopark sai Unesco Global Geopark -statuksen

Norppapolku on yksi suosituimmista Geopark-kohteista Puumalassa. Tänään se saa Unescon Geopark-statuksen.

Puumalassa on kaikkiaan viisitoista Geopark-kohdetta.

Unescon hallintoneuvosto on myöntänyt Saimaa Geoparkille UNESCO Global Geopark –statuksen. Asiasta tiedotetaan tänään torstaina 22.4.2021 klo 15 Suomen aikaan Pariisissa. Saimaa Geopark ry:n tiedotteen mukaan hallituksen puheenjohtaja Jouni Riihelä on riemuissaan pitkän työrupeaman tuottaneesta tuloksesta.

-Unesco -status on alueelle ja sen toimijoille erittäin merkittävä kansainvälinen tunnustus. Geopark täyttää kovat kansainväliset kriteerit. Olemme nyt tasavertaisia muiden maailman merkittävien luontomatkailukohteiden rinnalla. Statusprosessi on ollut haastava ja pitkä. Kunnat ja matkailualan yrittäjät ovat kantaneet kortensa kekoon kiitettävästi, iloitsee Riihelä.

Riihelä lähettää lämpimät kiitokset yhteistyöstä kaikille organisaatioille ja yrityksille. Puumalan viidestätoista Geopark-kohteista tunnetuimpia ovat varmasti Pistohiekka, Lietvesi, Norppapolku, Sahanlahti ja Puumalansalmi. Upeita kohteita on kuitenkin muitakin, kuten Kukonharjun kanava, Haukkovuoren jyrkänteet, Liehtalanniemi, Loketon onkalo, Rakokiven luolasto ja Rokansaari. Tupavuori, Suurisuo, Syrjäsalmi ja Tollovuori. Hauskoja jo nimiltäänkin.

Puumalan kohteisiin pääsee tutustumaan tästä: visitpuumala.fi.

Status saadaan vielä hetkellä, jolloin luontomatkailu ja eräily elää yhteiskunnassa kultakauttaan. Tunnettavuus ja Unesco-status tuo jo täksi kesäksi Geopark-kohteisiin runsaasti uusia kävijöitä. Jouni Riihelä.

Status jatkaa Saimaa Geoparkin kehitystyötä keskittyen kansainvälisen luontomatkailun ja elinvoiman synnyttämiseen alueelle sekä ympäristökasvatuksen vahvistamiseen alueen toimijoiden kanssa. Elinvoiman vahvistusta on tehty yritysyhteistyöhankkeilla sekä Saimaa Geopark Partner-toiminnan kautta.

Partner-toiminta perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin ja YK:n Agenda 2030 –ohjelmaan. Saimaa Geopark Partner-yritysyhteistyö on edennyt vauhdilla ja lähes 80 yrityspartneria tuottavat palveluita ja tuotteita matkailijoille sekä myös paikallisille asukkaille. Ympärivuotiselle matkailulle otettiin myös tanakka askel tänä talvena, kun partnerit tuottivat yli 30 talvituotetta hiihtolomalaisten aktivoimiseksi.

Partnereiden ja palveluiden löydettävyyttä on parannettu kansainvälisen luontomatkailuportaali Outdoor Activen avulla. Luontomatkailuportaalissa on esillä alueen retkeilyreitit ja –kohteet, Saimaa Geoparkin geo-, luonto-ja kulttuurikohteet sekä alueen yrittäjien tuotteet ja palvelut. Löydettävyys-dataa on kerätty portaalin toimintojen osalta.

Natura 2000-alueet olivat osaltaan tärkeässä asemassa, että status alueelle saatiin. Merkittävä asiakirja on ollut myös Järvi-Suomen peruskirja, joka allekirjoitettiin Mikkelissä kesällä 2019 yli neljänkymmenen kunnan, maakuntaliiton ja valtion aluehallinnon toimesta.

-Kansainvälinen luontomatkailu kasvaa puhtaasta ja ainutlaatuisesta järviluonnostamme. Järvi-Suomen Peruskirjassa lupasimme jättää seuraavalle sukupolvelle Saimaan hieman paremmassa kunnossa, kuin sen itse saimme. Tämä tapahtuu koulutuksella, tutkimuksella, teknologisella ja elinvoimaisuuden kehittämisellä.

Unesco Global Geopark –status myönnetään aina neljäksi vuodeksi kerrallaan. Seuraava arviointi on vuonna 2025. Saimaa Geopark tähyää jo nyt toiminnoissaan saadun statuksen jatkuvuuteen. Tavoitteena on, että neljän vuoden päästä Saimaa UNESCO Global Geopark tunnistetaan kansainvälisesti, kansallisesti ja erityisesti paikallisesti.

-Periaatteena on, että paikalliset ihmiset ottavat Saimaa Geoparkin toiminnan omakseen. He tietävät elävänsä ainutlaatuisen geologisen kohteen osana ja osaavat kertoa myös vieraille mikä Saimaa Geopark on, lupaa Saimaa Geoparkin toiminnanjohtaja Heli Rautanen.

Statuksen julkistustilaisuutta voi seurata Global Geopark Network –YouTube-kanavalla torstaina 22.4. kello 15 lähtien. Saimaa Geoparkin esittely on kello 16.05.