Puumala on edustettuna arvostetussa kansainvälisessä keramiikkanäyttelyssä

Puumalan keramiikkataiteilija Olga Blokhin työt on valittu viidenkymmenen naiskeraamikon joukkoon ”The Personal Universal” -näyttelyyn. Taiteilija osallistuu näyttelyyn kahdella työllään. Mukana on työ nimeltä ”Kettuveistoksia” sekä ”Murpuppien suihkulähde”, joka perustuu Murpupit Puumalasta -taidesarjakuvaan.

Plokh sai tiedon valinnasta naistenpäivänä, joka on Venäjällä kansallinen vapaapäivä. Blokh kertoo, että silloin juhlitaan naisia ja miehet huomioivat heitä tuomalla kukkia ja kokkailevat, kuten Suomessakin.

-Ajattelin että mahtavaa, voiko tämä olla totta, kertoo Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä tavoitettu taiteilija.

The Personal Universal -näyttelyssä 50 naista juhlistaa panostustaan keramiikkataiteeseen. Näyttelyn tavoite on kannustaa naisia taiteeseen, sillä koko taiteen historian ajan taiteilijanaisia on syrjitty.

