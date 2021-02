Ravintolasulku koskisi myös Puumalaa

Ravintolasulun jälkeen asiakkaat on ohjattava omille istumapaikoilleen ja turhaa liikkumista on vältettävä.

Koko Essoten alue siirtyy koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, joka tarkoittaa sitä, että myös Etelä-Savon ravintoloille on tulossa kolmen viikon ravintolasulku 8.3 alkaen. Vain Take away -annosten myynti sallitaan.

Valtioneuvoston tänään antaman uuden asetuksen perusteella ravitsemisliikkeiden toimintaa rajoitetaan entisestään ja asiakkaiden ja asiakasryhmien välisistä etäisyyksistä on huolehdittava aiempaa tehokkaammin. Ravintoloiden on koko maassa järjestettävä toimintansa siten, että asiakkaat ohjataan omille istumapaikoilleen.

-Ohjeistuksen keskeisin osa on se, että ravintoloissa istutaan vain omalla paikalla, josta on vain kolme syytä nousta pois. Eli poistua vessaan tai tupakointipaikalle, mennä ottamaan ruokaa ja juomaa noutopöydästä tai poistua ravintolasta. Toisin sanoen se tarkoittaa tanssikieltoa, eikä asiakkailla ei ole lupaa laulaa karaokea, selventää Etelä-Savon Matkailu- ja ravintolayrittäjien puheenjohtaja ja MaRan hallituksen jäsen Jaana Kuivalainen.

Kielto on voimassa kesäkuun loppuun saakka.

Puumalassa Sahanlahti Resortin yrittäjänä toimivasta Kuivalaisesta toimenpiteet tuntuvat kohtuuttomalta koko elinkeinoa kohtaan.

-Ravintoloista lähteneet tartunnat ovat tilastollisesti varsin vähäisiä, eikä elinkeinolle ole annettu tietoa, mitkä ravintoloista lähteneistä tartunnoista ovat tapahtuneet ruokaravintoloissa ja mitkä yöelämän ravintoloissa, joissa ei voida välttää kontakteja, sanoo Kuivalainen.

Kuivalainen osallistui tänään MaRa:n hallituksen ylimääräiseen kokoukseen Teamsin välityksellä. Kuivalaisen mukaan kokoukseen osallistui myös pääkaupunkiseudulla toimiva 3 500 henkilöä työllistävä ravintolayhtiö, jonka kaikista työntekijöistä vain 20 on sairastanut koronan.

-Niistä puolet ovat saaneet sen vapaa-ajalla. Joten ei kai ravintoloiden tartuttavuus voi ihan hirveän suurta olla, jos työntekijät ovat päivittäin töissä, eivätkä sairastu itse koronaan, pohtii Kuivalainen.

Kuivalainen sanoo ymmärtävänsä kolmen viikon mittaisen ravintolasulun taudin kuriin saamiseksi.

-Koko elinkeinon puolesta tuntuu kohtuuttomalta, että oletuksena kaikki tartunnat lähtisivät ravintoloista, hän sanoo.

Kuivalainen uskoo, että toimenpiteiden seurauksena alalla on odotettavissa iso lomautusaalto.

-Ravintoloiden sulkuun ei ole aikaa enää kuin puolitoista viikkoa ja yrityksillä on tosi lyhyt aika reagoida asiaan. Lomautuksesta tulisi ilmoittaa työntekijälle 14 päivää ennen lomautuksen alkua.

Tällä hetkellä ravintoloiden varastot ovat täynnä tavaraa ja jo pelkästään tieto ravintoloiden sulkemisesta uskotaan vähentävän asiakkaiden määrää.

Toimenpiteet aiheuttavat alan yrityksille lisäkustannuksia ja tulojen menetyksiä. Hallitus on ilmoittanut ravintoloille kohdennetusta erillisestä lisätuesta.

-Sen suuruudesta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Kovasti siihen tietysti työnantajajärjestö yrittää vaikuttaa, että kiinteitä kuluja otettaisiin mahdollisimman laajasti mukaan, sanoo Kuivalainen.

Joka tapauksessa rajoitustoimenpiteet voivat olla nyt viimeinen isku monelle yrittäjälle. Selviytyminen ja konkurssin välttäminen riippuvat pitkälti yrityksen kassavaroista.

-Kyllähän tämä on yökerhoille sekä viihde- ja karaokeravintoloille varmasti todella haastava tilanne. Ravintolat, jotka pystyvät take away -myyntiin tai muuhun vastaavaan, pystyvät varmaan jollain tavalla sinnittelemään.

Viime kevään koronatilanne sai Puumalassa paikalliset ihmiset ja mökkiläiset tukemaan paikkakunnan ravintoloita ja ostamaan take away -annoksia lähes talkoohengellä. Kuivalaisen käsityksen mukaan tilaukset eivät ole olleet kuitenkaan viime syksyn ja talven aikana enää läheskään samoissa määrissä.

-Viime keväänä oli varmaan paljon sitä tukemista ja tsemppihenkeä mukana. Totta kai sitä toivotaan myös nyt, sanoo Kuivalainen.

Kuivalainen myöntää jo tuntevansa koronaväsymystä.

-Ministeri Maria Ohisalon toivoman loppukirin jaksaa, koska me kaikki Saimaan rannalla toivomme hyvää kesää. Sen vuoksi tässä jaksaa vielä tsempata, jotta meidän pääsesonki saadaan turvalliseksi.