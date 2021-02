Essoten alue siirtyy koronan kiihtymisvaiheeseen – uusia tartuntoja seitsemän

Essoten alue siirtyy koronaepidemian suhteen kiihtymisvaiheiseen. Näin linjasi eri viranomaisista koostuva Essoten alueen niin kutsuttu koronanyrkki, joka on viralliselta nimeltään Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueen alueellisen tartuntatautien torjunnan ja varautumisen yhteistyöryhmä.

Puumalan kunta on ilmoittanut ottavansa koronanyrkin suositukset heti käyttöön ja ne ovat voimassa 28.3. saakka.

Pääasiallisena perusteena muutokseen on Essoten alueen korkea ilmaantuvuusluku. Kahden viimeisen viikon aikana on todettu 124 koronatartuntaa ja ilmaantuvuusluku on noussut 125/100 000 asukasta kohden. Pääosa tartunnoista on Mikkelissä, mutta yksittäisiä tapauksia löytyy myös alueen muissa kunnissa.

Essoten alueella linjaus tarkoittaa, että Mikkeli siirtyy leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen, mutta rajoitukset jäävät. Muut kunnat nousevat kiihtymisvaiheeseen.

-Altistumisia on tapahtunut nyt Mikkelin lisäksi myös muiden kuntien alueella. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä näkee, että koko Essoten alue siirtyy kiihtymisvaiheeseen. Santeri Seppälä

-Mikkelin osalta tartuntaketjujen jäljitys on onnistunut hyvin ja suurista tartuntamääristä huolimatta Mikkelissä palataan kiihtymisvaiheeseen eli samalle tasolle muun alueen kanssa, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Koronakoordinaatioryhmä pyytää Itä-Suomen aluehallintovirastoa tekemään kaikkia kuntiaan koskevat tartuntatautilain 58 d pykälän mukaiset päätökset.

-Koordinaatiotyöryhmä näkee tilanteessa rauhoittumisen merkkejä, joten alue ei ainakaan vielä siirry vielä tason 2 mukaisiin toimenpiteisiin. Tätä kuitenkin arvioidaan koko ajan ja viimeistään ensi tiistaina uudemman kerran. Suurin käytännön muutos lienee, että aikuisten harrastustoiminta suositellaan keskeytettävän kaikissa Essoten alueen kunnissa, Seppälä kertoo.

Aluehallintovirasto ja alueen kunnat tekevät linjauksen johdosta omat päätöksensä. Puumalassa asiaa käsitellään vielä tänään iltapäivällä.

Eilisen (25.2.) tiedotteen jälkeen Essoten alueelta on löytynyt seitsemän uutta koronatartuntaa.

-Vaikka tartunnat vähentyivät eilisestä, niin näiden sairastuneisiin liittyy paljon uusia altistuksia eri puolilla aluettamme. Kaikkiaan olemme asettaneet altistuneita karanteeniin lähes 800 henkilöä, kertoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Osastohoidossa on kaikkiaan 21 koronapotilasta.

-Altistuneita on sen verran paljon, että odotamme sairastuneita ja sitä myötä myös sairaalahoitoon. Sekä terveydenhuollon että vanhuspalvelujemme henkilöstö on nyt kovassa kuormituksessa, kertoo Seppälä.

Puumalassa ensimmäisen rokotteen koronaan on saanut yhdeksän prosenttia väestöstä, mikä on 192 henkilöä ja toisen rokotteen 30 henkilöä, mikä on 1,4 prosenttia.

Katso koronalle altistumisen paikat täältä.

Lue ohjeita turvalliseen hiihtoloman viettoon täältä.

Katso koronanyrkin suositukset täältä.