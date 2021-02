Muuttovoittoa 36 henkilön verran viidessä vuodessa

”Suomessa asui vuoden 2019 lopussa 4702 Puumalassa syntynyttä kansalaista. Heistä Puumalassa asui alle neljäsosa, noin 1137. Tämä suhteellinen osuus on yksi Suomen kuntien pienemmistä. Se kuvaa sitä miten kovan rakennemuutoksen juuri Puumala on menneinä vuosikymmeninä kokenut. Kolme neljästä Puumalassa syntyneestä asuu siis nyt jossain muualla kuin Puumalassa: toki monelle heistä Puumala on tänäkin päivänä paljon muutakin kuin paikka synnyintodistuksessa.”

Äskeinen on ote Ruokolahden vt. kunnanjohtajan ja Puumalan entisen kunnanjohtajan Matias Hildenin uusimmasta podcastista ja blogitekstistä, joka on vastikään julkaistu verkkosivuillamme. Lue kokonaan tai kuuntele!

Suunta on eteenpäin, sillä pitkästä aikaa viimeisen viiden vuoden aikana muuttotappiojakso on päättynyt ja kääntynyt muuttovoitoksi 36 henkilön verran viimeisen viiden vuoden aikana.

Kuuntele tai lue tästä.