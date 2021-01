Pitkä pakkasjakso innoitti puumalalaisia tekemään pihoilleen jäätaideteoksia. Erilaisia jäälyhtyjä, koristeita ja tauluja on tehty jäädyttämällä vettä pesuvadeissa, ämpäreissä ja jopa ilmapallossa. Pakkaskelien ja veden lisäksi ei tarvita kuin mielikuvitusta ja viitseliäisyyttä, niin oman pihan koristaminen on helppoa. Tässä Pirkko Pillisen ja Eija Martikaisen jääteoksia ihasteltavaksi ja huomisessa lehdessä on aiheesta juttua.

-Ei mitään iittalaa, mutta yhtä kaunista kuin lasi, kuten Martikainen totesi.

Kuvat: Hanna-Mari Tyrväinen