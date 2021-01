Puumalasta löytyi yksi uusi koronatartunta

Essoten alueelta on löytynyt kolme positiivista koronatestien tulosta. Puumalasta ja Mikkelistä on löytynyt kummastakin yksi uusi tartunta ja molempien lähde on muualla Suomessa. Myös Joroisista on löytynyt yksi tartunta

-Tilanne hoidon suhteen näyttää yleisesti ottaen hyvältä. Tällä hetkellä osastohoidossa on vain yksi potilas. Hän tosin tehohoidossa, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Mikkelin lähikuntoutusosaston karanteeni purkautuu 23.1. lähtien, jonka jälkeen osastolla voi vierailla normaaliin tapaan.

Koronan johdosta menehtyneiden määrä on kasvanut joulun jälkeen yhdellä.

-Aloitimme tänään toisen rokoteannoksen antamiset. Ensimmäisestä annoksesta ei ole ollut merkittäviä sivuvaikutuksia, mutta muualta saamiemme tietojen mukaan toisesta annoksesta niitä on ilmennyt, kertoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Tähän mennessä ensimmäinen rokote on annettu 4 698 henkilölle. Noin 5,8 prosenttia Essoten alueen yli 16-vuotiaista on saanut rokotteen.

-Massarokotusten suunnittelu on täydessä vauhdissa. Viestimme siitä heti, kun saamme riittävästi tietoa rokotteiden tulosta. Tässä vaiheessa kaikki rokotteet menevät jo rokotettujen toiseen pistokseen ja yli 85-vuotaiden rokotukset ovat keskeytyneet, kertoo Gärdström.