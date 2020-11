Essote pitää influenssarokotusten ajanvarauksen suljettuna

Influenssarokotteita riittää Essotella kaikille aiemmin rokotteen varanneille. Uusia aikoja ajanvaraukseen ei kuitenkaan toistaiseksi ole varattavissa, kerrotaan tiedotteessa.

Kansallisessa rokotusohjelmassa riskiryhmille käytättävä lihakseen pistettävä VaxigripTetra on loppunut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen varastosta, eikä rokotetta siis enää tälle influenssakaudelle saada lisää. Nenäsumutteena annettavaa Fluenz Tetra -influenssarokotetta on tulossa jonkin verran lisää loppuvuodesta, mutta tämä rokote on tarkoitettu 2-6-vuotiaiden lasten rokottamisen.

Kuluvana vuonna rokotuksia annetaan Essoten alueella ennätysmäärä. Tähän mennessä rokotteita on annettu yhteensä 18 700 kappaletta.

-Riskiryhmiin kuuluvat ovat olleet todella hyvin liikkeellä. Samassa tilanteessa olimme viime vuonna joulukuun lopussa, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Hans Gärdström.

Turvatakseen mahdollisimman monen riskiryhmäläisen rokotteen saannin, Essote antaa riskiryhmiin kuuluville lapsille jatkossa kahden lihakseen pistettävän rokotteen sijasta yhden rokoteannoksen THL:n linjauksen mukaisesti. Kuitenkin tähän mennessä suunnitellut toiset rokoteannokset annetaan sovitusti. Jo yksikin rokoteannos antaa hyvän suojan influenssaa vastaan.

-Essote arvioi rokotetilannetta jälleen viikon kuluttua, jolloin päätetään, pystytäänkö uusia rokotusaikoja vielä avaamaan. Siihen asti suunniteltuja rokotuksia jatketaan myös kotihoidossa, palvelutaloissa, neuvoloissa ja vastaanotoilla, kertoo Gärdström.

Sairaala-apteekki on jakanut tähän mennessä Essoten omille yksiköille kaikkiaan 27 145 rokotetta. Viime vuonna apteekki jakoi Essoten yksiköille kaikkiaan 26 148 rokotetta.