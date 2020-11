Valotaidetta pimeään

Halpalinna-rakennuksen päätyseinää valaisee parhaillaan talviaiheinen valotaideteos, joka tuo iloa ja piristystä pimeään aikaan.

Teoksen on suunnitellut helsinkiläinen mediataiteilija Niko Tiainen, joka on tehnyt videoprojisointeja ympäri Suomea ja maailmaa. Tiaisen valoteoksia on nähty esimerkiksi Kiinassa, Indonesiassa ja Ukrainassa. Viimeisin, ennen Puumalassa tänä iltana julkaistua teosta, esiteltiin eilen New Yorkissa.

-Tällä teoksella ei ole nimeä. Se on talvikuvaelma, joka projisoidaan rakennuksen päätyseinään. Se on lähes koko seinän kokoinen projisointi, jossa on talvinen animoitu kaupunkimaisema, jossa on pieniä muuttuvia elementtejä, kertoo Tiainen.

Tiainen aloitti valoteoksen rakentamisen iltapäivällä kolmelta ja valmistui hetki sitten.

Teoksen on tilannut kunnan kulttuuripalvelut.