Puumala-lehti on valittu mukaan Ylen kuntavaalikoneen 2021 yhteistyöhön

Vuoden 2021 kuntavaalit tulevat olemaan paikallisesti kiinnostavat Puumalassa, sillä Puumala-lehti saa oman vaalikoneen.

Mukaan yhteistyöhön on valittu vain kymmenen kaupallista mediaa koko maasta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että paikallislehdelle rakennetaan oma versio vaalikoneesta, jossa on Ylen vaalikoneen kysymykset sekä kaksi toimituksen itse valitsemaa kysymystä.

Puumala-lehdellä on mahdollisuus räätälöidä vaalikoneen visuaalinen ilme lehden omien värien ja logon mukaan. Kuntavaaliehdokkaat pääsevät vastaamaan kysymyksiin samoin kuin ehdokastaan etsivä kuntalainen. Vaalikoneen lopputulos selvittää, kuka ehdokkaista on lähimpänä äänestäjän omia ajatuksia.

-Vaalikone vaatii melko paljon työtä. Toisaalta vaalikoneet ovat erittäin suosittuja, ja tutkimusten mukaan varsinkin nuoremmissa ikäluokissa niiden vaikutus äänestysaktiivisuuteen on merkittävä, sanoo Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen Yle:n tiedotteessa.

Jokisen mukaan kaupallinen media voi hyödyntää Ylen tekemää työtä ja samalla vahvistaa yhdessä suomalaista demokratiaa. Puumalan paikallinen vaalikone tulee sijaitsemaan osoitteessa vaalikone.yle.fi/puumalalehti.

Vaalikoneyhteistyöhön valittujen medioiden tulee olla sitoutuneita noudattamaan hyvää journalistista tapaa ja journalistin ohjeita. Vaalikonetta ei tarjota puoluelehdille. Oma vaalikone on valituille medioille maksuton.

Yle tarjosi yhteistyökumppaneille vaalikoneen myös kuntavaaleissa 2017. Tuolloin mukaan pääsivät Maaseudun Tulevaisuus, KSF Media, Alma Media ja Otava.