Ensimmäinen taimikonhoito on tärkein metsän kasvun kannalta

Metsurin työ on sulanmaan ajan hommaa. Mika Tiimosella oli taimikonhoitoa vaativaa metsäpalstaa 2-3 hehtaaria, jonka raivaukseen hän arveli menevän kolme työpäivää.

Oikea-aikainen taimikonhoito lisää metsän tuottoa jopa 50 prosenttia. Taimikonhoidon kannalta on hyvä muistaa, että mitä kauemmin sitä siirtää eteen päin ja huonompilaatuiset ja vähempiarvoiset puut saavat jatkaa kasvuaan, sitä kalliimpaa se on myöhemmin raivata. Jos taimikonhoito jostain syystä viivästyy, kustannukset nousevat vuodessa noin 10-15 prosenttia.

-Jos ajattelee, että katsellaan muutama vuosi, niin työ on äkkiä kolmanneksen kalliimpaa per hehtaari, koska metsurilla menee työssä kauemmin aikaa. On järkevämpi teettää työ oikeaan aikaan, niin se tulee edullisemmaksi ja jäljelle jäävä metsäkin kasvaa paremmin, toteaa Metsä Groupin metsäasiantuntija Simo-Otto Saarela.

Saarela kävi viime viikolla Harmaalassa sijaitsevalla metsäpalstalla, jossa metsuri Mika Tiimonen oli taimikonhoitotehtävissä. Metsän omistaja on kaupunkilainen, joka asuu Länsi-Suomessa asti.

-Hän ostaa meiltä palvelut, jotka tehdään yleensä kokonaispakettina. Harvennushakkuu tehtiin kesällä ja taimikonhoidot nyt vielä saman vuoden aikana. Metsänomistajalle se on hyvä paketti, koska samana vuonna saa tuloja ja kulut voi laittaa verotukseen. Lisäksi raivauksiin saa valtiolta Kemera-tukea, jotka me haemme metsänomistajille, sanoo Saarela.

