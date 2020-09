Jukurien juhlavuoden kausikortteja saa lainaan pian Puumalankin kirjastosta

Kirjastoista lainattavat kausikortit ovat osa Jukurien 50 hyvää tekoa -kampanjaa.

Jukurit tarjoaa kausikorttejaan lainattavaksi tällä kaudella peräti kahdeksasta Mikkelin seudun kirjastosta, kun viime kaudella Mikkelin pääkirjaston kanssa aloitettu yhteistyö laajenee ympäryskuntiin.

Ensi viikolla alkavan Liiga-kauden kausikortteja on siten tarjolla jatkossa myös Kangasniemen, Hirvensalmen, Pertunmaan, Puumalan, Juvan ja Mäntyharjun kirjastosta sekä Pieksämäen pääkirjastosta. Jokaisessa kirjastossa on saatavilla kaksi seisomapaikkakorttia.

Kortit ovat kaikkien kirjaston asiakkaiden lainattavissa. Yhdellä kirjastokortilla voi lainata yhden kausikortin, ja kausikortti voi olla kerralla lainassa viikon ajan. Se kattaa yleensä yksi tai kaksi Jukurien kotiottelua.

Jukurit oli ensimmäinen Liiga-joukkue, joka toi kausikortit kaikkien ulottuville paikallisen kirjaston kautta.

– Saimme viime vuodesta todella hyvää palautetta, ja kortteja on kyselty runsaasti jo ennen kauden alkua. Halusimme nyt tarjota yhä useammalle Mikkelin seudulla asuvalle mahdollisuuden tulla tapahtumiimme ja olla sillä tavoin mukanamme 50-vuotisjuhlakaudellamme, kertoo Jukurien tapahtuma- ja markkinointivastaava Kristiina Tiippana.

Vaikka koronavirus vaikuttaa monin tavoin tapahtumien järjestämiseen, Jukurien ottelutapahtumasta halutaan tehdä poikkeusaikoinakin mahdollisimman elämyksellinen.

– Ottelutapahtuman suunnittelussa kaiken keskiössä on turvallisuus, ja siihen kiinnitetään valtavan paljon huomiota. Haluamme tarjota poikkeuksellisen arjen keskellä turvallisen hengähdyshetken ja aitoja urheiluelämyksiä, joita moni on varmasti ehtinyt jo kaivata. Urheilun seuraaminen paikan päällä kaikkine äänineen, tuoksuineen ja tunteineen on kuitenkin aina erilainen elämys kuin kotisohvalta käsin, Tiippana sanoo.

Kirjastot tiedottavat asiakkaitaan omissa kanavissaan, kun kausikortit ovat lainattavissa. Jukurien kotiottelut käynnistyvät lauantaina 3.10. Ikioma Areenalla JYPiä vastaan.