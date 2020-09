Pistohiekka saa saunan ja majoitustiloja luontomatkailijoille

Alueelle rakennettaneen myös järvikylpylä. Kunta investoi 38 hehtaarin alueen infraan lähes miljoona euroa.

Pitkään villinä ja vapaana hohtanut Pistohiekka saa ohjastajan, kun alueelle saadaan ensimmäinen yrittäjä ja investori, joka on mikkeliläislähtöinen Tomi Närhinen. Hän työskentelee tällä hetkellä Säästöpankkiliiton toimitusjohtajana. Aiemmin Närhinen on toiminut muun muassa peliyhtiö Rovion ja Nordean talousjohtajana.

Matkailuala on Närhiselle uusi aluevaltaus, mutta luontomatkailu on kuitenkin lähellä sydäntä. Mies on patikoinut ja retkeillyt sekä melonut ja veneillyt Saimaalla koko ikänsä. Paljon matkailleena hän on nähnyt myös erilaisia luontomatkailukonsepteja maailmalla.

Lähivuosina Pistohiekalle on tarkoitus rakentaa järvikylpylä. Saunan ohella ensivaiheessa rakennetaan mukavuuksilla varustettuja majoitustiloja, jotka houkuttelevat luontomatkailijoita, pyöräilijöitä ja melojia.

Tärkeimpinä suunnitteluperiaatteina pidetään edelleen Pistohiekan luontoarvojen korostamista, vuonna 2019 valmistuneen konseptisuunnitelman toteuttamista ja alueen yhtenäisyyden säilyttämistä.

Myös karavaanarit pääsevät tulevaisuudessakin nauttimaan Pistohiekan maisemista ja palveluista heille osoitettavilla alueilla.

-Toivon, että Pistohiekasta tulee valovoimainen matkailun keskus, mikä luontoarvojen lisäksi herättää kiinnostusta hyvällä arkkitehtuurilla, monipuolisilla palveluilla ja yhtenäisellä ilmeellä. Tomi Närhinen toteaa.

Närhinen kertoo, että suunnittelun taustalla on ”master plan”, joka Pistohiekalle alustavasti tehtiin helsinkiläisen arkkitehtitoimiston Studiopuisto Arkkitehdit Oy:n kanssa. Saunakeskuksen tai järvikylpylän suunnittelua jatketaan nyt saman arkkitehtitoimiston kanssa.

-Kallioiden välissä olevalla tontilla on rakennusoikeutta 500 neliötä. Ensimmäisessä vaiheessa on ajatus käyttää tästä suunnilleen puolet. Ensin rakennamme majoitustilat ja seuraavassa vaiheessa ravintolan ja saunakeskuksen, jotka voidaan saada käyttöön kesällä 2022, Närhinen kertoo.

Ajatuksena on tarjota liikkuville ihmisille, kuten pyöräilijöille ja melojille majoitustiloja, mutta samaan aikaan pyritään houkuttelemaan myös uudentyyppisiä matkailijoita. Tarkoituksena on, että kun koronapandemia helpottaa ja markkina kehittyy, ohjelmoidaan myös järjestettyjä luontomatkoja yhdessä paikallisten ohjelmapalveluita tarjoavien yritysten kanssa.

-Olemme innoissamme suunnitelmasta. Yhtä aikaa katse on kaukana tulevaisuudessa, mutta yhtä aikaa pitää olla realisti, kun rakentaa vielä tyhjälle Pistohiekalle. Siksi aloitamme pienestä ja otamme mielellämme mukaan myös erityyppisiä kumppaneita vaikka osaomistajiksi, Närhinen korostaa.

Finanssialan asiantuntijana Närhinen näkee, että kansainvälinen matkailu ei vielä ensi kesänäkään käynnisty kunnolla. Siksi liikkeellä lähdetään varovaisesti, mutta määrätietoisesti.

Matkailutoiminnan käynnistyminen ja tonttien vuokraus tarkoittaa myös sitä, että Puumalan kunta varautuu toteuttamaan vuonna 2017 hyväksytyn asemakaavan mukaista kunnallistekniikkaa alueelle. Alueelle on määrä rakentua kaavateitä noin 1,5 kilometrin verran, vesihuolto sekä venelaituri. Kaikkiaan 38 hehtaarin suuruisen kaava-alueen infraan tultaisiin investoimaan kunnan toimesta lähivuosina arviolta hieman vajaa miljoona euroa. Myös toinen maanomistaja Metsähallitus on jo sitoutunut osallistumaan infran toteuttamiseen vuonna 2017 solmitussa maankäyttösopimuksessa.

Kaava-alueella sijaitsee yhteensä 17 Puumalan kunnan omistamaa tonttia, joista Närhisen yritykselle ollaan vuokraamassa kolme. Metsähallituksen omistuksessa on yksi isompi kortteli, jossa on rakennusoikeutta 3000 kerrosneliömetriä. Infran rakentuminen mahdollistaa myös näiden alueiden käyttöönoton hyvin nopealla aikataululla.

Prosessit ovat pitkiä ja Närhisen kanssakin neuvottelut ja valmistelut ovat kestäneet jo lähes vuoden.

-Nyt voimme kuitenkin olla iloisia, että olemme löytäneet alueelle sellaisen päänavaajainvestorin, jolla on todella vahva talouselämän tuntemus, side alueeseen ja kuitenkin jalat maassa. Luonnollisesti jatkamme yhdessä Metsähallituksen kanssa työtä sen eteen, että lähivuosina alue tulee kehittymään entisestään ja sinne saadaan lisää matkailualan toimintaa ja toimijoita.” toteavat Puumalan kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen ja kunnanjohtaja Matias Hilden.

Puumalan kunnanvaltuuston on määrä käsitellä maanvuokrasopimusta ja infrasuunnitelmia syyskuun lopulla. Jos asiat etenevät suunnitellusti, niin majoitustoiminta voisi alueella käynnistyä jo vuonna 2021 ja järvikylpylä vuonna 2022.