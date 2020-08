Koskenselän tappoepäilyn esitutkinta on valmistunut

Itä-Suomen poliisin esitutkinta koskien epäiltyä henkirikosta Puumalassa on valmistunut. Esitutkinnassa on selvinnyt, että 1970-luvulla syntyneen miehen kuolema on aiheutettu kohdentamalla väkivaltaa pään ja kaulan alueelle. Rikoksesta epäilty 1990-luvulla syntynyt mies ei ole esitutkinnassa myöntänyt syyllistyneensä asiassa tappoon.

Asia siirretään Itä-Suomen syyttäjäalueelle syyteharkintaa varten, asiassa tulee nostaa syyte 31.8.2020 mennessä.

Itä-Suomen poliisi on tiedottanut epäillystä henkirikoksesta aikaisemmin 19.5.2020. Etelä-Savon käräjäoikeus vangitsi toukokuussa 1990-luvulla syntyneen miehen todennäköisin syin epäiltynä taposta. Mies on edelleen vangittuna.